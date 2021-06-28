«Цифровой концлагерь»: эксперт предупредил о наступлении роковых месяцев

Новым оружием в руках элиты «золотого миллиарда» может стать тотальный контроль и запугивание граждан. Об этом заявил известный российский философ Андрей Фурсов сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «День ТВ».

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович © РИА Новости / Владимир Астапкович

В планах у «хозяев денег» – усиление этих инструментов в ближайшие месяцы, отметил он. По словам Фурсова, они станут роковыми.

Время покажет, как далеко сможет зайти «верхушка», которая контролирует основную массу ресурсов и сосредоточивает в своих руках главные рычаги власти, в реализации своих целей.

По мнению эксперта, «мировая закулиса» добивается осуществления глобального цифрового концлагеря, в котором будет главенствовать тотальный контроль, подчинение и страх населения.

Фурсов считает, что «верхушка» сможет делать с людьми все, чего пожелает, внушив перед этим определенные установки.

Для элиты «золотого миллиарда» 2020 год стал выгодным – именно тогда идеи и тенденции стали стремительно развиваться, отметил эксперт. Граждане перестали воспринимать это как нечто дикое и непривычное, подчеркнул Фурсов.