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«Цифровой концлагерь»: эксперт предупредил о наступлении роковых месяцев

Лера Букина
3 часа назад
Новым оружием в руках элиты «золотого миллиарда» может стать тотальный контроль и запугивание граждан. Об этом заявил известный российский философ Андрей Фурсов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «День ТВ».
«Цифровой концлагерь»: эксперт предупредил о наступлении роковых месяцев
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович© РИА Новости / Владимир Астапкович
В планах у «хозяев денег» – усиление этих инструментов в ближайшие месяцы, отметил он. По словам Фурсова, они станут роковыми.
Время покажет, как далеко сможет зайти «верхушка», которая контролирует основную массу ресурсов и сосредоточивает в своих руках главные рычаги власти, в реализации своих целей.
По мнению эксперта, «мировая закулиса» добивается осуществления глобального цифрового концлагеря, в котором будет главенствовать тотальный контроль, подчинение и страх населения.
Фурсов считает, что «верхушка» сможет делать с людьми все, чего пожелает, внушив перед этим определенные установки.
Для элиты «золотого миллиарда» 2020 год стал выгодным – именно тогда идеи и тенденции стали стремительно развиваться, отметил эксперт. Граждане перестали воспринимать это как нечто дикое и непривычное, подчеркнул Фурсов.
Также он заявил, что представители «мировой закулисы» настроены на появление «вечного локдауна». Для «хозяев денег», стремящихся длительное время к минимизации своих расходов в масштабах планеты, принудительная остановка промышленности может оказаться настоящим козырем, отметил он.
Экономика,Андрей Фурсов,РИА "Дейта",
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