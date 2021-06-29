Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

«Не без греха»: миллиардер отказался пересматривать приватизацию 90-x

Лера Букина
3 часа назад
Существуют разные точки зрения по поводу приватизации, проведенной в России в начале 1990-х годов. Об этом заявил в интервью РБК глава инвестиционной компании Finstar Олег Бойко.
«Не без греха»: миллиардер отказался пересматривать приватизацию 90-x
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Одна из них – «младореформаторская», согласно которой в России в результате быстрой шоковой приватизации образовался класс эффективных собственников, отметил он. Бойко не признает этого утверждения. Он привел в пример Китай, в котором не наблюдалось шоковой приватизации «и, в общем, тоже ничего, получше даже получилось».
Во время приватизации, по словам Бойко, наблюдалось огромное число нарушений и злоупотреблений.
«Поэтому все понимают, что это было что-то такое кривоватое. Объективно», — заявил он.
Миллиардер также признал, что «приватизация прошла не без греха», однако считает, что сейчас важнее думать об эволюции, а не о ревизии. Он выступил против того, чтобы пересматривать итоги приватизации.
Олег Бойко занимает 90-ю строчку в рейтинге 200 богатейших миллиардеров в России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $1,3 млрд.
Как заявил президент РФ Владимир Путин в феврале, сокращать доли госкомпаний на рынке ради самого процесса, «особенно так, как это делалось в 1990-е годы» недопустимо. Он выступил за переход в частные руки таким способом, чтобы стабилизировалась структура экономики.
Также стало известно, что в России захотели продлить до 2026 года бесплатную передачу в собственность дачных земель.
Экономика,Олег Бойко,Владимир Путин,РБК,Forbes,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители