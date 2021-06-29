«Не без греха»: миллиардер отказался пересматривать приватизацию 90-x

Существуют разные точки зрения по поводу приватизации, проведенной в России в начале 1990-х годов. Об этом заявил в интервью РБК глава инвестиционной компании Finstar Олег Бойко

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Одна из них – «младореформаторская», согласно которой в России в результате быстрой шоковой приватизации образовался класс эффективных собственников, отметил он. Бойко не признает этого утверждения. Он привел в пример Китай, в котором не наблюдалось шоковой приватизации «и, в общем, тоже ничего, получше даже получилось».

Во время приватизации, по словам Бойко, наблюдалось огромное число нарушений и злоупотреблений.

«Поэтому все понимают, что это было что-то такое кривоватое. Объективно», — заявил он.

Миллиардер также признал, что «приватизация прошла не без греха», однако считает, что сейчас важнее думать об эволюции, а не о ревизии. Он выступил против того, чтобы пересматривать итоги приватизации.

Олег Бойко занимает 90-ю строчку в рейтинге 200 богатейших миллиардеров в России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $1,3 млрд.

Как заявил президент РФ Владимир Путин в феврале, сокращать доли госкомпаний на рынке ради самого процесса, «особенно так, как это делалось в 1990-е годы» недопустимо. Он выступил за переход в частные руки таким способом, чтобы стабилизировалась структура экономики.