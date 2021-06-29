"Россия не должна закупать продукты за рубежом"

"Санкции, которые были введены отдельными государствами против России, заставили нас заниматься развитием собственного агропромышленного комплекса, за что мы даже в принципе вполне благодарны этим государствам, поскольку если бы не эти санкции, то мы, наверное, столь плотно бы не стали заниматься своим сельским хозяйством, а продолжали бы покупать продовольствие в других странах, хотя для России это неправильно, вы знаете наши сельскохозяйственные возможности", - сказал Медведев во вторник в ходе круглого стола с представителями партий стран АСЕАН.