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Медведев считает, что для России неправильно закупать продукты за рубежом

ТАССиещё 2
2 часа назад
Россия не должна импортировать продовольствие, учитывая ее сельскохозяйственные возможности, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Россия не должна закупать продукты за рубежом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Санкции, которые были введены отдельными государствами против России, заставили нас заниматься развитием собственного агропромышленного комплекса, за что мы даже в принципе вполне благодарны этим государствам, поскольку если бы не эти санкции, то мы, наверное, столь плотно бы не стали заниматься своим сельским хозяйством, а продолжали бы покупать продовольствие в других странах, хотя для России это неправильно, вы знаете наши сельскохозяйственные возможности", - сказал Медведев во вторник в ходе круглого стола с представителями партий стран АСЕАН.
По его словам, в период пандемии проблема продовольственной безопасности сильно обострилась. "Все страны думают, прежде всего, как обеспечить свою продовольственную безопасность", - уверен российский политик.
Медведев также выразил готовность России заниматься вопросами продовольственной безопасности в рамках сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Экономика,Дмитрий Медведев,Единая Россия,Совет безопасности РФ,
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