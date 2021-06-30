Курс доллара: главные причины обвала рубля

Специалист по валютам FxPro Александр Купцикевич рассказал, что курс доллара может вернуться к 73,3 рубля и подняться выше из-за влияния трех негативных факторов. Об этом пишет «Российская газета».

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Первый фактор - распространение «индийского» штамма коронавируса («Дельта») в России и по всему миру, а также невысокие темпы вакцинации в РФ.

Купцикевич отметил, что в стране завершился налоговый период и российская валюта потеряла дополнительную поддержку. По мнению эксперта, теперь инвесторы будут следить не только за изменением ключевой ставки, но и за бизнес-новостями в стране.

Вторым фактором может стать дешевеющая нефть. Будущее нефтяных цен прояснится в четверг, 1 июля, после заседания ОПЕК+. Все будет зависеть от объема добычи, на котором остановятся страны. При этом новая волна пандемии может снизить спрос на топливо по всему миру.

Третий фактор - ускорение инфляции. По мнению Купцикевича, властям нужно разработать дополнительные меры для сдерживания цен.

Дополнительная угроза для рубля - новые санкции от США и Евросоюза , но в этой сфере определенности пока нет.