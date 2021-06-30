Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Курс доллара: главные причины обвала рубля

Елена Прошина
3 часа назад
Специалист по валютам FxPro Александр Купцикевич рассказал, что курс доллара может вернуться к 73,3 рубля и подняться выше из-за влияния трех негативных факторов. Об этом пишет «Российская газета».
Курс доллара: главные причины обвала рубля
Фото: ТАССТАСС
Первый фактор - распространение «индийского» штамма коронавируса («Дельта») в России и по всему миру, а также невысокие темпы вакцинации в РФ.
Купцикевич отметил, что в стране завершился налоговый период и российская валюта потеряла дополнительную поддержку. По мнению эксперта, теперь инвесторы будут следить не только за изменением ключевой ставки, но и за бизнес-новостями в стране.
Вторым фактором может стать дешевеющая нефть. Будущее нефтяных цен прояснится в четверг, 1 июля, после заседания ОПЕК+. Все будет зависеть от объема добычи, на котором остановятся страны. При этом новая волна пандемии может снизить спрос на топливо по всему миру.
Третий фактор - ускорение инфляции. По мнению Купцикевича, властям нужно разработать дополнительные меры для сдерживания цен.
Дополнительная угроза для рубля - новые санкции от США и Евросоюза, но в этой сфере определенности пока нет.
По итогам торгов Московской биржи 29 июня средневзвешенный курс доллара с расчетами «на завтра» составил 72,5367 рубля. Минимальный курс составил 72,15 рубля, максимальный - 72,87 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Александр Купцикевич,Московская биржа,ЕС,"Российская газета",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители