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Путин высказался о вакцинации в ходе прямой линии: власти регионов исполняли закон об иммунной защите

Анна Безрукова
2 часа назад
Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии-2021 оценил введение в ряде российских регионов обязательной вакцинации для некоторых групп населения.
Путин о вакцинации отдельных категорий: власти регионов исполняли закон об иммунной защите
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Я ранее говорил, как вы помните, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И все еще придерживаюсь этой же точки зрения", —отметил он.
При этом российский лидер подчеркнул, что власти регионов в этом случае действовали в 100%-м соответствии с законом об иммунной защите населения.
По словам Путина, предотвратить распространение коронавируса можно только через вакцинацию, и выразил надежду, что предубеждение ряда граждан против прививок получится преодолеть.
Экономика,Владимир Путин,
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