Путин о вакцинации отдельных категорий: власти регионов исполняли закон об иммунной защите

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии-2021 оценил введение в ряде российских регионов обязательной вакцинации для некоторых групп населения."Я ранее говорил, как вы помните, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И все еще придерживаюсь этой же точки зрения", —отметил он.При этом российский лидер подчеркнул, что власти регионов в этом случае действовали в 100%-м соответствии с законом об иммунной защите населения.По словам Путина, предотвратить распространение коронавируса можно только через вакцинацию, и выразил надежду, что предубеждение ряда граждан против прививок получится преодолеть.