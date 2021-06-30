Путин на «Прямой линии» назвал украинцев и россиян одним народом

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным. О своем отношении к Украине Путин рассказал во время «Прямой линии».

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Путин подчеркнул, что россияне и украинцы для него - один народ.

«Из Африки в Израиль приезжают черненькие - и все равно евреи. А некоторые говорят на идише, не на иврите, и все равно еврейский народ. У нас есть народ - мордва, разные части которого говорят на языках, которые отличаются друг от друга больше, чем русский и украинский. Но они понимают, что раскол вреден», - отметил президент.

Традиционную «Прямую линию» Путин проводит 30 июня 2021 года.

Среди самых популярных вопросов, которые россияне задают президенту, - вопросы о вакцинации, вероятности новых коронавирусных ограничений, о помощи многодетным семьям и о проблемах ЖКХ.