Путин о вакцинации отдельных категорий: власти регионов исполняли закон об иммунной защите

Президент России Владимир Путин
в ходе Прямой линии-2021 оценил введение в ряде российских регионов обязательной вакцинации для некоторых групп населения.
"Я ранее говорил, как вы помните, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И все еще придерживаюсь этой же точки зрения", —отметил он.
При этом российский лидер подчеркнул, что власти регионов в этом случае действовали в 100%-м соответствии с законом об иммунной защите населения.
По словам Путина, предотвратить распространение коронавируса можно только через вакцинацию, и выразил надежду, что предубеждение ряда граждан против прививок получится преодолеть.
При этом большинство вопросов, поступающих в этом году на Прямую линию с президентом, относятся к пандемии, сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
По уточнению Пескова, вопросы затрагивают и само заболевание коронавирусной инфекцией, и прививок от него. Так, некоторые россияне высказываются против обязательной вакцинации для ряда профессий и направлений, другие говорят, что у них есть противопоказания против конкретных прививок.
Прямая линия Владимира Путина началась сегодня в 12:00, ее онлайн-трансляция идет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Различные вопросы в адрес президента будут приниматься вплоть до завершения «Прямой линии» (посредством мобильного приложения «Москва - Путину», сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС и ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»).