Путин о вакцинации отдельных категорий: власти регионов исполняли закон об иммунной защите

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии-2021 оценил введение в ряде российских регионов обязательной вакцинации для некоторых групп населения.

"Я ранее говорил, как вы помните, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И все еще придерживаюсь этой же точки зрения", —отметил он.

При этом российский лидер подчеркнул, что власти регионов в этом случае действовали в 100%-м соответствии с законом об иммунной защите населения.

По словам Путина, предотвратить распространение коронавируса можно только через вакцинацию, и выразил надежду, что предубеждение ряда граждан против прививок получится преодолеть.

При этом большинство вопросов, поступающих в этом году на Прямую линию с президентом, относятся к пандемии, сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

По уточнению Пескова, вопросы затрагивают и само заболевание коронавирусной инфекцией, и прививок от него. Так, некоторые россияне высказываются против обязательной вакцинации для ряда профессий и направлений, другие говорят, что у них есть противопоказания против конкретных прививок.

Прямая линия Владимира Путина началась сегодня в 12:00, ее онлайн-трансляция идет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».