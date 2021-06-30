Президент России Владимир Путин заявил, что руководство Украины - недружественно к России и пытается «выдавить» русский язык из повседневной жизни. Об этом президент рассказал во время «Прямой линии».

«Я не считаю, что украинский народ является недружественным, но руководство является недружественным. Русский народ объявили некоренным на Украине. К чему это приведет? Часть людей вынуждена будет уехать», - отметил президент.

Путин отметил, что «узколобых людей и крайних националистов» хватает и в России, и на Украине. По его мнению, они «действуют от чистого сердца, но не от большого ума».

«Это разрушительно. Вот [украинского политика Виктора] Медведчука, которого я считаю украинским националистом, заперли, браслеты надели. Подавляют на корню другую точку зрения - сажают, убивают на улицах», - сказал он.

Во время «Прямой линии-2021» Путин рассказал, что россияне и украинцы для него - один народ.

Он напомнил, что в России есть народ - мордва, разные части которого говорят на языках, которые отличаются друг от друга больше, чем русский и украинский.