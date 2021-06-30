Путин в ходе «Прямой линии» призвал не слушать антипрививочников

Президент Владимир Путин призвал жителей России в вопросах вакцинации доверять специалистам, а не слушать людей, которые «в этом мало что понимают». Об этом он заявил во время «Прямой линии».

Фото: ТАСС ТАСС

Сегодня с 12.00 президент проводит традиционную «Прямую линию», отвечая на вопросы россиян. Среди самых популярных вопросов, которые задают президенту: о вакцинации, о вероятности новых коронавирусных ограничений, о помощи многодетным семьям и о проблемах ЖКХ.

Глава государства отметил важность вакцинации для того, чтобы остановить пандемию коронавируса. Владимир Путин призвал россиян прислушиваться к специалистам в этом вопросе.

«Нужно прислушиваться не к людей, которые мало что в этом понимают, а к специалистам. Ведь это происходит по всему миру. Я чего только не слышал. Что эпидемии нет, что руководители стран сговорились. Они вообще понимают, что в мире происходит, в условиях каких противоречий живет сегодняшний мир? И все взяли, собрались и сговорились. Ну это же чушь!» - заявил президент.