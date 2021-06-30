«Важно для корректировки действий»: Путин оценил идею «прямых линий» с губернаторами

В ходе Прямой линии-2021 президент России Владимир Путин оценил возможность проведения «прямых линий» с губернаторами российских регионов. При этом он подчеркнул, что такое «никому не помешает».

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«Такое прямое общение представляет важность не только, потому что граждане могут задать вопрос первому лицу. Важнее то, что происходит выборка самых насущных проблем, которые тревожат людей. Это важно для корректировки действий. Поэтому я бы посоветовал главам руководителям прислушиваться к мнению населения», — заявил Владимир Путин.

Кроме этого, в ходе прямой линии с президентом глава государства прокомментировал рост цен на продукты питания в России в прошлом и 2021 году.

Он подчеркнул, что в это время был принят комплекс мер, направленных на сдерживание этой негативной ситуации. Но иногда их принимали не очень оперативно, констатировал Владимир Путин.

Также глава государства отметил, что мировые индексы на продукты питания в настоящий момент находятся на самом высоком уровне планке за последние 10 лет.

Кроме всего, российский лидер отметил, что меры по регулированию цен демонстрируют эффективность, но по отдельным группам товаров.