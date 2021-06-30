Путин рассказал в ходе прямой линии, кого считает подонками

Президент России Владимир Путин назвал телефонных мошенников подонками, подчеркнув, что их жертвами чаще всего становятся пожилые люди. О борьбе с такими преступлениями президент рассказал во время «Прямой линии».

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Жительница Красноярска попросила у Путина защиты от телефонных мошенников.

«Это подонки. Люди, которые совершают такие преступления против пожилых людей, ветеранов - просто подонки. В борьбе с этими преступлениями ситуация развивается удовлетворительно», - рассказал ей президент.

Путин отметил, что телефонные преступления стали большой проблемой из-за незаконного оборота личных данных.

«Здесь есть несколько вопросов, которые требуют особого внимания. В значительной степени это компетенция ЦБ. Там должны обратить внимание на фишинговые сайты», - отметил он.

Путин призвал россиян учитывать, что мошенники действуют и под видом соцслужб.

Президент отметил, что пока закон о банковской тайне позволяет получить информацию о мошеннике только после возбуждения уголовного дела и запроса суда.

«Нужно совершенствовать практику и нормативную базу взаимодействия ЦБ и правоохранительных органов», - заключил он.

Традиционную «Прямую линию» Путин проводит 30 июня 2021 года.

Среди самых популярных вопросов, которые россияне задают президенту, - вопросы о вакцинации, вероятности новых коронавирусных ограничений, о помощи многодетным семьям и о проблемах ЖКХ.