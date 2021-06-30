Путин рассказал в ходе прямой линии, кого считает подонками

Президент России Владимир Путин
назвал телефонных мошенников подонками, подчеркнув, что их жертвами чаще всего становятся пожилые люди. О борьбе с такими преступлениями президент рассказал во время «Прямой линии».
Жительница Красноярска попросила у Путина защиты от телефонных мошенников.
«Это подонки. Люди, которые совершают такие преступления против пожилых людей, ветеранов - просто подонки. В борьбе с этими преступлениями ситуация развивается удовлетворительно», - рассказал ей президент.
Путин отметил, что телефонные преступления стали большой проблемой из-за незаконного оборота личных данных.
«Здесь есть несколько вопросов, которые требуют особого внимания. В значительной степени это компетенция ЦБ. Там должны обратить внимание на фишинговые сайты», - отметил он.
Путин призвал россиян учитывать, что мошенники действуют и под видом соцслужб.
Президент отметил, что пока закон о банковской тайне позволяет получить информацию о мошеннике только после возбуждения уголовного дела и запроса суда.
Традиционную «Прямую линию» Путин проводит 30 июня 2021 года.
Среди самых популярных вопросов, которые россияне задают президенту, - вопросы о вакцинации, вероятности новых коронавирусных ограничений, о помощи многодетным семьям и о проблемах ЖКХ.
Принимать вопросы будут вплоть до окончания «Прямой линии» (через мобильное приложение «Москва - Путину», сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), эсэмэски и ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»).