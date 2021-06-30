Президент России Владимир Путин , комментируя в ходе «Прямой линии» ситуацию с британским эсминцем Defender в Крыму, выразил сомнение, что этот инцидент смог бы поставить мир на грань Третьей мировой войны.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После чего Defender покинул российские воды.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что ситуация с эсминцем была спланированной провокацией, чтобы оценить реакцию России.

«Вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань Третьей мировой войны. Потому, что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны», - заявил он.

Владимир Путин сегодня, 30 июня, отвечает на вопросы россиян. Трансляцию с традиционной «Прямой линии» с главой государства показывают телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также ведут прямой эфир радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».