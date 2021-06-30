Президент Владимир Путин рассказал, что вакцины от коронавируса, разработанные в России, не могут причинить людям вреда. На вопросы о вакцинации президент ответил на «Прямой линии».

Путин отметил, что у россиян есть выбор из нескольких препаратов.

«У нас все вакцины абсолютно безвредны, человек даже не замечает, что прививку сделал. Это тоже важно для некоторых людей», - подчеркнул он.

После «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор» даже не повышается температура, отметил он. Президент подчеркнул, что сам по себе коронавирус не исчезнет, без прививок не обойтись.

Отвечая на вопросы россиян о коронавирусе, Путин сообщил, что привился «Спутником V». Через 20 дней после второго укола у президента взяли кровь, анализы показали высокий уровень защиты от коронавируса.

«С врачами не советовался, смотрел, кто из знакомых что делает. Как мне показалось, «ЭпиВакКорона» действует поменьше по времени, но у нее есть свои преимущества, она синтетическая и продвинутая», - объяснил Путин.