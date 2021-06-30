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Путин на «Прямой линии» назвал российские прививки безвредными

Мария Иванова
50 минут назад
Президент Владимир Путин рассказал, что вакцины от коронавируса, разработанные в России, не могут причинить людям вреда. На вопросы о вакцинации президент ответил на «Прямой линии».
Путин отметил, что у россиян есть выбор из нескольких препаратов.
«У нас все вакцины абсолютно безвредны, человек даже не замечает, что прививку сделал. Это тоже важно для некоторых людей», - подчеркнул он.
После «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор» даже не повышается температура, отметил он. Президент подчеркнул, что сам по себе коронавирус не исчезнет, без прививок не обойтись.
Отвечая на вопросы россиян о коронавирусе, Путин сообщил, что привился «Спутником V». Через 20 дней после второго укола у президента взяли кровь, анализы показали высокий уровень защиты от коронавируса.
«С врачами не советовался, смотрел, кто из знакомых что делает. Как мне показалось, «ЭпиВакКорона» действует поменьше по времени, но у нее есть свои преимущества, она синтетическая и продвинутая», - объяснил Путин.
По его мнению, избежать очередного карантина в стране удастся только благодаря вакцинации.
Экономика,Видео,Владимир Путин,
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