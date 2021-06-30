Путин высказался о блокировке западных соцсетей

При этом Владимир Путин подчеркнул, что «есть проблемы» с зарубежными соцсетями, которые не выполняют требования российского законодательства.

Глава государства выразил надежду, что этого окажется достаточно, чтобы не прибегать к замедлению работы иностранных платформ.

«Прямая линия» Владимира Путина началась сегодня в 12:00, в ходе нее президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян. Задать свой вопрос главе государства можно будет до окончания «Прямой линии» (посредством мобильного приложения «Москва - Путину», портала программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС и ММС-сообщений на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»).