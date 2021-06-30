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Прямая линия с президентом 2021: Путин высказался о блокировке западных соцсетей

Алиса Селезнёва
5 часов назад
Президент России Владимир Путин в ходе традиционной «Прямой линии» ответил на вопрос популярного блогера Никиты Левинского, не планирую ли российские власти блокировать зарубежные соцсети и хостинги, в том числе Instagram и YouTube.
Путин высказался о блокировке западных соцсетей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Нет, у нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать. Собираемся работать с ними», - заявил глава государства.
При этом Владимир Путин подчеркнул, что «есть проблемы» с зарубежными соцсетями, которые не выполняют требования российского законодательства.
«Если они работают в нашей стране, деньги приличные зарабатывают, они должны подчиняться нашим законам. Ничего особенного мы от них не требуем. На первом этапе, а я надеюсь, что им все и ограничится, мы настаиваем и требуем, чтобы эти международные платформы открывали у нас свои представительства, юридические лица, с которыми можно было хотя бы вести диалог», - пояснил Владимир Путин.
Глава государства выразил надежду, что этого окажется достаточно, чтобы не прибегать к замедлению работы иностранных платформ.
«Прямая линия» Владимира Путина началась сегодня в 12:00, в ходе нее президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян. Задать свой вопрос главе государства можно будет до окончания «Прямой линии» (посредством мобильного приложения «Москва - Путину», портала программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС и ММС-сообщений на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»).
Экономика,Владимир Путин,
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