Путин пообещал разобраться с «непонятными доплатами» после «Прямой линии»

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с доплатами, которых потребовали от переселенцев из ветхого жилья. Об этом он заявил во время «Прямой линии».

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На доплаты президенту пожаловались жители тюменского села Демьянка.

«Нас всех переселили из ветхого жилья в новый дом. Радости не было предела, но нас переселили с доплатами до 350 тысяч рублей. Мы выкупили квартиры, но получили квитанции по ЖКХ на суммы от 40 до 70 тысяч рублей», - рассказал один из жителей.

Переселенцы (в основном, пенсионеры) обращались в жилищную инспекцию, прокуратуру и к губернатору, но ничего не добились.

«Победа будет за нами, даже не сомневайтесь. Это какая-то ерунда, с этим разберемся. Непонятно, какая доплата. Цифры, которые вы назвали, мягко говоря, обескураживают», - сказал президент.

Он отметил, что вода в среднем по стране стоит 37 рублей за кубометр.

Традиционную «Прямую линию» Путин проводит 30 июня 2021 года.

Среди самых популярных вопросов, которые россияне задают президенту, - вопросы о вакцинации, вероятности новых коронавирусных ограничений, о помощи многодетным семьям и о проблемах ЖКХ.