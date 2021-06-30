Путину на «Прямой линии» показали коричневую воду в трубах

Президент Владимир Путин поручит правительству и губернатору Псковской области решить проблему с грязной водой в Пскове. Об этом он рассказал во время «Прямой линии».

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Жители Пскова прислали на «Прямую линию» видеозапись с коричневой водой в городских трубах. Они объяснили, что по программе «Чистая вода» у города должен быть собственный источник водоснабжения.

«Город реализовал скважину, но никто не подумал, что будет с водой из подземного источника, когда воду будут нагревать. При нагреве выпадает осадок, трубы приходится чистить регулярно», - заявили жители.

Они отметили, что городская администрация «самоустранилась» от решения проблемы.

Путин в ответ сказал, что система новая, а не старая, «но вода оказалась такой».

«Это требует наверняка дополнительных ресурсов денежных. У нас на инфраструктурные проекты 500 миллиардов запланировано. Я дам правительству поручение, свяжемся с губернатором. Они вместе подумают и найдут финансовый источник для решения вашего вопроса», - пообещал он.

Президент добавил, что сфера ЖКХ во время пандемии столкнулась с недофинансированием.

«Поэтому принято решение, о котором я сказал. Проблему решать должно», - заключил он.

Традиционную «Прямую линию» Путин проводит 30 июня 2021 года.

Среди самых популярных вопросов, которые россияне задают президенту, - вопросы о вакцинации, вероятности новых коронавирусных ограничений, о помощи многодетным семьям и о проблемах ЖКХ.