Путину на «Прямой линии» показали коричневую воду в трубах

Президент Владимир Путин
поручит правительству и губернатору Псковской области решить проблему с грязной водой в Пскове. Об этом он рассказал во время «Прямой линии».
Жители Пскова прислали на «Прямую линию» видеозапись с коричневой водой в городских трубах. Они объяснили, что по программе «Чистая вода» у города должен быть собственный источник водоснабжения.
«Город реализовал скважину, но никто не подумал, что будет с водой из подземного источника, когда воду будут нагревать. При нагреве выпадает осадок, трубы приходится чистить регулярно», - заявили жители.
Они отметили, что городская администрация «самоустранилась» от решения проблемы.
Путин в ответ сказал, что система новая, а не старая, «но вода оказалась такой».
«Это требует наверняка дополнительных ресурсов денежных. У нас на инфраструктурные проекты 500 миллиардов запланировано. Я дам правительству поручение, свяжемся с губернатором. Они вместе подумают и найдут финансовый источник для решения вашего вопроса», - пообещал он.
Президент добавил, что сфера ЖКХ во время пандемии столкнулась с недофинансированием.
«Поэтому принято решение, о котором я сказал. Проблему решать должно», - заключил он.
Традиционную «Прямую линию» Путин проводит 30 июня 2021 года.
Среди самых популярных вопросов, которые россияне задают президенту, - вопросы о вакцинации, вероятности новых коронавирусных ограничений, о помощи многодетным семьям и о проблемах ЖКХ.
Принимать вопросы будут вплоть до окончания «Прямой линии» (через мобильное приложение «Москва - Путину», сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), эсэмэски и ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»).