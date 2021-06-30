Путин ответил на вопрос о передаче власти

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Житель Краснодара в своем вопросе отметил, что Путин стал президентом «в результате добровольной передачи власти». Он спросил, возможно ли такое сейчас и есть ли в команде Путина люди, которым он мог бы доверить президентское кресло.

Путин напомнил, что он стал исполнять обязанности президента по закону, так как был премьер-министром, а не в результате «передачи власти».

«До этого я был главой ФСБ. Мне нужно было подобрать по поручению президента преемника на пост, но те люди, которых я предложил, отказались - ситуация была сложной. < > Более того, когда Ельцин предложил мне баллотироваться, я сказал, что не готов. < > Когда Ельцин ушел в отставку, я стал и.о., но ключевое решение о главе государства - всегда за гражданами», - подчеркнул он.

Также Путин назвал своей ответственностью рекомендации тем людям, которые будут претендовать на пост президента после него.

«Говорят, свято место пусто не бывает. < > Придет время, когда я смогу сказать, что тот или иной человек готов возглавить нашу страну», - заключил он.

Традиционную «Прямую линию» Путин проводит 30 июня 2021 года.

Среди самых популярных вопросов, которые россияне задают президенту, - вопросы о вакцинации, вероятности новых коронавирусных ограничений, о помощи многодетным семьям и о проблемах ЖКХ.