Путин ответил на вопрос о передаче власти

Президент России Владимир Путин
заявил, что бывший глава России Борис Ельцин
не «передавал ему власть». Об этом он рассказал во время «Прямой линии».
Житель Краснодара в своем вопросе отметил, что Путин стал президентом «в результате добровольной передачи власти». Он спросил, возможно ли такое сейчас и есть ли в команде Путина люди, которым он мог бы доверить президентское кресло.
Путин напомнил, что он стал исполнять обязанности президента по закону, так как был премьер-министром, а не в результате «передачи власти».
«До этого я был главой ФСБ. Мне нужно было подобрать по поручению президента преемника на пост, но те люди, которых я предложил, отказались - ситуация была сложной. < > Более того, когда Ельцин предложил мне баллотироваться, я сказал, что не готов. < > Когда Ельцин ушел в отставку, я стал и.о., но ключевое решение о главе государства - всегда за гражданами», - подчеркнул он.
Также Путин назвал своей ответственностью рекомендации тем людям, которые будут претендовать на пост президента после него.
«Говорят, свято место пусто не бывает. < > Придет время, когда я смогу сказать, что тот или иной человек готов возглавить нашу страну», - заключил он.
Традиционную «Прямую линию» Путин проводит 30 июня 2021 года.
Среди самых популярных вопросов, которые россияне задают президенту, - вопросы о вакцинации, вероятности новых коронавирусных ограничений, о помощи многодетным семьям и о проблемах ЖКХ.
Принимать вопросы будут вплоть до окончания «Прямой линии» (через мобильное приложение «Москва - Путину», сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), эсэмэски и ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»).