Путин на «Прямой линии» рассказал о «мусорной реформе»

Президент России Владимир Путин заявил, что в России ежегодно накапливается около 60 миллионов тонн отходов, а по «мусорной реформе» пока сделаны лишь первые шаги. Во время «Прямой линии» он пообещал наказывать компании, нарушающие новые правила.

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В начале 2019 года контролем над сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО) занялись региональные операторы. «Мусорная реформа» позволит сократить захоронение отходов, наладить их переработку и избавиться от нелегальных свалок.

На «Прямую линию» прислали вопросы о тарифах на вывоз мусора (к примеру, одинокий пенсионер из трехкомнатной квартиры платит больше, чем многодетная семья из однушки). А жители Бурятии пожаловались на свалку, из-за которой мусор разлетается по всей округе.

«Мусорная реформа - это большая работа по всей стране. Начиная с советских времен, ей фактически никто никогда не занимался. И отходов таких не было, как сейчас, при обществе потребления», - сказал президент.

Он отметил, что в ближайшие годы Россия должна запустить мусоросжигательные заводы. От некоторых отходов, к примеру, медицинских, можно избавляться только сжиганием, отметил он.