Путин на «Прямой линии» рассказал о «мусорной реформе»

Президент России Владимир Путин
заявил, что в России ежегодно накапливается около 60 миллионов тонн отходов, а по «мусорной реформе» пока сделаны лишь первые шаги. Во время «Прямой линии» он пообещал наказывать компании, нарушающие новые правила.
В начале 2019 года контролем над сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО) занялись региональные операторы. «Мусорная реформа» позволит сократить захоронение отходов, наладить их переработку и избавиться от нелегальных свалок.
На «Прямую линию» прислали вопросы о тарифах на вывоз мусора (к примеру, одинокий пенсионер из трехкомнатной квартиры платит больше, чем многодетная семья из однушки). А жители Бурятии пожаловались на свалку, из-за которой мусор разлетается по всей округе.
«Мусорная реформа - это большая работа по всей стране. Начиная с советских времен, ей фактически никто никогда не занимался. И отходов таких не было, как сейчас, при обществе потребления», - сказал президент.
Он отметил, что в ближайшие годы Россия должна запустить мусоросжигательные заводы. От некоторых отходов, к примеру, медицинских, можно избавляться только сжиганием, отметил он.
«Есть вещи, которые абсолютно недопустимы, - когда граждане стараются, выполняют рекомендации властей, осуществляют раздельный сбор, а потом все это в одну кучу сваливается. Это недобросовестные операторы», - сказал Путин и пообещал расширить ответственность таких компаний.