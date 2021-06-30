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Путин на «Прямой линии» высказался за нормальные отношения с США

Елена Прошина
4 часа назад
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что российско-американские отношения станут нормальными. Об этом он заявил во время «Прямой линии».
Путин на «Прямой линии» высказался за нормальные отношения с США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я очень рассчитываю на то, что все-таки осознание того, что мир меняется, < > приведет к тому, что все-таки мировое устройство примет более благообразный характер», - подчеркнул Путин.
Он отметил, что страны в меняющемся мире смогут переосмыслить свои приоритеты и интересы, а отношения России с США улучшатся.
По мнению Путина, мир меняется «кардинальным образом»: благодаря этому пониманию и состоялась встреча с Джо Байденом. С другой стороны американцы «во что бы то ни стало стараются сохранить свое монопольное положение» и поэтому вводят санкции.
На «Прямой линии» Путин рассказал, что, несмотря на заявления американских властей о новых санкциях, от президента США многое зависит, «хотя там своя политическая система, есть противовесы».
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