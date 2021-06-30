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Путин поддержал «Единую Россию» во время «Прямой линии»

Мария Иванова
4 часа назад
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что будет поддерживать «Единую Россию» в ходе избирательной кампании в Госдуму. На «Прямой линии» он заявил, что эта партия не занимается популизмом.
Путин поддержал «Единую Россию» во время «Прямой линии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Президент подчеркнул, что парламент седьмого созыва в условиях пандемии работал не просто удовлетворительно, «а на должном уровне».
«Нужно было приходить на работу, рискуя здоровьем, чтобы принимать решения, необходимые для борьбы с пандемией», - сказал он.
Путин отметил, что в 90-е депутаты приняли множество решений «для публики», заведомо зная, что они невыполнимы.
«Это обман. «Единая Россия» не ведет себя таким образом. Даже если нужно принимать непопулярные решения, депутаты идут на это, порой себе во вред», - подчеркнул он.
По мнению президента, эта работа «создает базу для российской государственности».
Традиционную «Прямую линию» Путин проводит 30 июня 2021 года.
Среди самых популярных вопросов, которые россияне задают президенту, - вопросы о вакцинации, вероятности новых коронавирусных ограничений, о помощи многодетным семьям и о проблемах ЖКХ.
Принимать вопросы будут вплоть до окончания «Прямой линии» (через мобильное приложение «Москва - Путину», сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), эсэмэски и ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»).
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