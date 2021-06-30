Глава России Владимир Путин рассказал, что российский президент подчиняется народу. Вопрос о том, кому подчиняется глава страны, Путину задали на «Прямой линии».

«[Подчиняется] российскому гражданину, избирателю. На любом уровне. Президент подчиняется тем людям, которые оказали ему высокое доверие», - ответил он.

Традиционную «Прямую линию» Путин проводит 30 июня 2021 года.

Среди самых популярных вопросов, которые россияне задают президенту, - вопросы о вакцинации, вероятности новых коронавирусных ограничений, о помощи многодетным семьям и о проблемах ЖКХ.