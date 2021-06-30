Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Путин на «Прямой линии» рассказал о своем отдыхе, бокале и пении

Елена Прошина
4 часа назад
Президенту России Владимиру Путину во время «Прямой линии» задали вопрос, поет ли он, когда отдыхает. Путин ответил, что в этом он мало чем отличается от большинства россиян.
Путин на «Прямой линии» рассказал о своем отдыхе, бокале и пении
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«У нас как говорят, если отдыхают люди: «Посидят, посидят, да и выпьют». А если бокал поднимут, то уж обязательно чего-нибудь и споют. Я русский человек, поэтому мало чем отличаюсь от большинства наших граждан в этом смысле», - отметил он.
Президент рассказал, что поет русские и советские пени - «мелодичные , красивые и содержательные», но времени на отдых у него не так много.
В марте Владимир Путин и российский министр обороны Сергей Шойгу отправились на отдых в тайгу. Президент и министр гуляли по лесу, пили чай и катались на вездеходе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что у Путина «просто технологически не бывает выходных».
По его словам, Путин посвящает немного времени отдыху в течение дня, но большую часть суток все равно работает.
«Работа президента - это как доменная печь, которую невозможно потушить, такой безостановочный цикл», - отмечал он.
Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители