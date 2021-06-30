Путин на «Прямой линии» рассказал о своем отдыхе, бокале и пении

Президенту России Владимиру Путину во время «Прямой линии» задали вопрос, поет ли он, когда отдыхает. Путин ответил, что в этом он мало чем отличается от большинства россиян.

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«У нас как говорят, если отдыхают люди: «Посидят, посидят, да и выпьют». А если бокал поднимут, то уж обязательно чего-нибудь и споют. Я русский человек, поэтому мало чем отличаюсь от большинства наших граждан в этом смысле», - отметил он.

Президент рассказал, что поет русские и советские пени - «мелодичные , красивые и содержательные», но времени на отдых у него не так много.

В марте Владимир Путин и российский министр обороны Сергей Шойгу отправились на отдых в тайгу. Президент и министр гуляли по лесу, пили чай и катались на вездеходе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что у Путина «просто технологически не бывает выходных».

По его словам, Путин посвящает немного времени отдыху в течение дня, но большую часть суток все равно работает.