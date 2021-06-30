Прямая линия с президентом 2021: Путин пообещал Донбассу вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин пообещал поставить в непризнанные Луганскую и Донецкую народные республики дополнительный объем вакцины от коронавируса. Об этом он заявил в ходе «Прямой линии».

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Новый коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. А в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители ДНР и ЛНР нуждаются в вакцине от коронавируса и пообещал, что туда будет организованы поставки.

Сегодня в ходе «Прямой линии» с президентом России ведущая зачитала просьбу от Василия Куприненко завезти в ЛНР и ДНР дополнительные дозы вакцины от коронавируса.

«Это вопрос требует внимательного к нему отношения. По-моему, уже несколько тысяч, тысяч 90, доз вакцины завезено. Я услышал ваш вопрос. Дополнительный объем будет поставлен», - заверил Владимир Путин.

Трансляцию с традиционной «Прямой линии» с главой государства показывают телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также ведут репортаж радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».