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«Война и мир», Первый концерт Чайковского и Колобок: Путин в прямом эфире назвал топ-3 произведений

Анна Безрукова
3 часа назад
На Прямой линии-2021, которая сегодня, 30 июня проходит с президентом Владимиром Путиным, глава государства ответил на несколько десятков вопросов россиян.
«Война и мир», Первый концерт Чайковского и Колобок: Путин в прямом эфире назвал топ-3 произведений
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В частности, российского лидера спросили, какие художественные произведения его впечатлили больше всего. На это Путин сказал, что «Война и мир», Первый концерт Чайковского и Колобок.
Также глава государства заявил, что его главное достижение на посту президента еще впереди.
Кроме этого, Владимир Путин сегодня в прямом эфире дал оценку введению в ряде регионов страны обязательной вакцинации для нескольких категорий населения.
"Я ранее говорил, как вы можете помнить, что я против обязательной вакцинации. И все еще придерживаюсь такой же позиции", — заявил он.
При этом глава государства подчеркнул, что действия властей регионов в этом случае были в полном соответствии с законом об иммунной защите населения.
Отметим, что сегодня в Москве состоялась 18-я по счету Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.
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