Путин на «Прямой линии» оценил идею возрождения СССР

Президент Владимир Путин заявил, что Россия остается крупнейшей страной мира, а восстанавливать Советский Союз не стоит. Об этом он рассказал во время «Прямой линии».

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Отвечая на вопрос о том, какую Россию Путин мечтает передать будущим поколениям, он напомнил о распаде СССР.

«Ядро СССР, Россия потеряла половину потенциала своей экономики, почти столько же населения и немало территорий. Восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Несмотря на все эти утраты, Россия остается самой крупной страной в мире», - подчеркнул он.

Президент отметил, что Россия также остается мировой кладовой ресурсов, но ее главный «золотой запас» - это духовный, многонациональный российский народ.

Он подчеркнул, что в России уважительно относятся к науке, а будущее человечества связано именно с ней. По мнению президента, у страны здесь огромные конкурентные преимущества и большие шансы на успех.

Традиционную «Прямую линию» Путин провел 30 июня 2021 года.

Среди самых популярных вопросов, которые россияне задавали президенту, - вопросы о вакцинации, вероятности новых коронавирусных ограничений, о помощи многодетным семьям и о проблемах ЖКХ.