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ЦБ купил на внутреннем рынке валюту на 10,5 млрд рублей

ТАСС
38 минут назад
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 29 июня на сумму 10,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Объем валюты, купленной ЦБ с расчетами 28 июня, также составлял 10,5 млрд рублей.
Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке достиг 771,8 млрд рублей.
Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 685,8 млрд рублей.
Такие операции планировалось осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.
Экономика,Центральный банк России,Минфин,ИТАР-ТАСС,
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