Россия увеличила импорт пальмового масла на 20%

Россия в январе-апреле 2021 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 360 тысяч тонн, следует из материалов Росстата

За апрель объем импорта составил 109 тысяч тонн, что на 58,9% больше показателя апреля 2020 года и на 57% больше, чем в марте текущего года.

Ввоз в страну кокосового, пальмоядрового масел, масла бабассу и их фракций за четыре месяца увеличился на 23,9% — до 40,9 тысячи тонн. В апреле импорт этих товаров составил 11,8 тысячи тонн, увеличившись на 40,7% в годовом выражении и на 16,1% — в месячном.

Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций в январе-апреле увеличился в 2,3 раза, до 0,5 тысячи тонн. В апреле поставки составили 0,1 тысячи тонн, что в 3,3 раза больше, чем в апреле 2020 года, но на 34,6% меньше, чем в марте 2021 года.