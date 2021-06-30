Цена упадет в три раза: Предсказан закат эры дорогой нефти

Эра дорогой нефти постепенно движется к завершению, считают аналитики «Сбера»

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По оценкам банка, цена российской нефти марки Urals к 2050 году может упасть в три раза, до 26 долларов за баррель.

«Наши оценки - мы их сегодня представили в правительство - выглядят очень-очень серьезно, я бы сказал. Вызывают большую озабоченность. В частности, цена на нефть Urals. С базовой цены в 77 долларов за баррель падает к 2050 году в три раза, до 26 долларов за баррель. Цена на газ падает в два раза», - сообщил председатель правления «Сбербанка» Герман Греф в ходе выступления на Международном финансовом конгрессе, его слова приводит ТАСС.

Банк также прогнозирует сокращение добычи нефти в России при текущем темпе декарбонизации в три раза в ближайшие 30 лет и снижение экспорта нефти в 4-6 раз.

Греф отметил, что выводы аналитиков основаны на анализе уже имеющихся трендов.

Тем временем, российская нефть Urals в Европе с начала года подорожала в 1,5 раза и превысила показатель в 74 доллара за баррель. В конце прошлой недели цена достигла 75,55 долларов за баррель — это максимум с октября 2018 года.