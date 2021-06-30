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"Боль и чаяния": Зюганов назвал виновника экономического кризиса

Вероника Полынина
2 часа назад
Исполнительная власть плохо справляется с текущими проблемами, такими как безработица, низкие доходы и закредитованность граждан. Об этом заявил глава партии КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Боль и чаяния": Зюганов назвал виновника экономического кризиса
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАССПресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
По словам Зюганова, справиться с экономическим кризисом в стране могли бы законодательные инициативы КПРФ, однако доминирующая фракция «Единая Россия» блокирует все законопроекты, призванные изменить ситуацию.
«Беседа Путина отражает ту боль и чаяния, которые высказали практически все граждане, задавшие вопросы президенту», - отметил Зюганов.
Зюганов напомнил, что задавшие вопросы президенту говорили «о низких зарплатах, мизерных пенсиях, жутких коммунальных поборах, проблемах, связанных с мусорной реформой, о невиданном росте цен».
При этом президент, по словам Зюганова, пытался «максимально их сдвинуть в сторону региональных властей».
«В целом такой вывод. Нужны новая программа и новый курс. ( ) Для нас принципиально важно дойти до всех граждан и сказать им: «Вот реальная программа, вот бюджет, вот тарифы». Если бы «Единая Россия» приняла наш закон о регулировании цен на товары первой необходимости, никогда бы этого безобразия не было. Мы предлагали ранее принять закон, по которому коммуналка не должна превышать 10 процентов совокупного семейного дохода. Мы предлагали прожиточный минимум довести до 25 тысяч рублей. Но «Единая Россия» была против», - заявил глава КПРФ.
В среду, 30 июня, в Москве прошла восемнадцатая по счету «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства ответил на 68 вопросов жителей страны за три часа 42 минуты.
Экономика,Геннадий Зюганов,Владимир Путин,КПРФ,Единая Россия,
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