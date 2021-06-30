"Боль и чаяния": Зюганов назвал виновника экономического кризиса

«Беседа Путина отражает ту боль и чаяния, которые высказали практически все граждане, задавшие вопросы президенту», - отметил Зюганов.
«В целом такой вывод. Нужны новая программа и новый курс. ( ) Для нас принципиально важно дойти до всех граждан и сказать им: «Вот реальная программа, вот бюджет, вот тарифы». Если бы «Единая Россия» приняла наш закон о регулировании цен на товары первой необходимости, никогда бы этого безобразия не было. Мы предлагали ранее принять закон, по которому коммуналка не должна превышать 10 процентов совокупного семейного дохода. Мы предлагали прожиточный минимум довести до 25 тысяч рублей. Но «Единая Россия» была против», - заявил глава КПРФ.