"Боль и чаяния": Зюганов назвал виновника экономического кризиса

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

По словам Зюганова, справиться с экономическим кризисом в стране могли бы законодательные инициативы КПРФ, однако доминирующая фракция «Единая Россия» блокирует все законопроекты, призванные изменить ситуацию.

«Беседа Путина отражает ту боль и чаяния, которые высказали практически все граждане, задавшие вопросы президенту», - отметил Зюганов.

Зюганов напомнил, что задавшие вопросы президенту говорили «о низких зарплатах, мизерных пенсиях, жутких коммунальных поборах, проблемах, связанных с мусорной реформой, о невиданном росте цен».

При этом президент, по словам Зюганова, пытался «максимально их сдвинуть в сторону региональных властей».

«В целом такой вывод. Нужны новая программа и новый курс. ( ) Для нас принципиально важно дойти до всех граждан и сказать им: «Вот реальная программа, вот бюджет, вот тарифы». Если бы «Единая Россия» приняла наш закон о регулировании цен на товары первой необходимости, никогда бы этого безобразия не было. Мы предлагали ранее принять закон, по которому коммуналка не должна превышать 10 процентов совокупного семейного дохода. Мы предлагали прожиточный минимум довести до 25 тысяч рублей. Но «Единая Россия» была против», - заявил глава КПРФ.