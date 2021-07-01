Экономист рассказал об осеннем росте цен на продукты

Стоимость многих продуктов питания осенью повысится как минимум на 7,5%. Об этом ИА REGNUM сообщил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

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Также, по его словам, осенью 2021 года молоко резко и фундаментально не подорожает, хотя стоимость этого продукта все равно повысится. Таков его комментарий по поводу прогнозов относительно роста отпускных цен на молоко на 7-10% осенью.

«Скорее всего, подорожание молока будет. Продовольственная инфляция в РФ будет где-то 7 7,5%. То есть многие продукты питания подорожают как минимум на 7,5%. Но отдельные товары и продукты выскочат и на 20 30%. В прошлом году так выскочили сахар и подсолнечное масло», — отметил Остапкович.

Он сделал акцент на том, что в России отсутствует самообеспеченность молоком, в этой связи надо смотреть на действия Белоруссии, какие она будет ставить цены на молоко. На стоимость влияет и курс рубля, отметил эксперт. По словам Остапковича, в случае его падения стоимость оборудования и кормов начнет повышаться.

Также на ценовую ситуацию влияет конкуренция, подчеркнул специалист. В настоящее время наблюдается тренд на укрупнение сельского хозяйства. Речь идет в основном об агрохолдингах. По его словам, крестьянские и сельские хозяйства, а также малый сельхозбизнес сходят на нет, однако агрохолдинги лишь развиваются.

«Конечно, они будут ставить любую цену. С таким монополизмом надо бороться», — отметил Остапкович.

Отпускная стоимость сырого молока и продуктов переработки остается на стабильном уровне, утверждает представитель Минсельхоза . Однако ведомство признало рост затрат на производство сырого молока.Это обусловлено подорожанием кормов.