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Экономист рассказал об осеннем росте цен на продукты

Лера Букина
3 часа назад
Стоимость многих продуктов питания осенью повысится как минимум на 7,5%. Об этом ИА REGNUM сообщил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
Экономист рассказал об осеннем росте цен на продукты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Также, по его словам, осенью 2021 года молоко резко и фундаментально не подорожает, хотя стоимость этого продукта все равно повысится. Таков его комментарий по поводу прогнозов относительно роста отпускных цен на молоко на 7-10% осенью.
«Скорее всего, подорожание молока будет. Продовольственная инфляция в РФ будет где-то 7 7,5%. То есть многие продукты питания подорожают как минимум на 7,5%. Но отдельные товары и продукты выскочат и на 20 30%. В прошлом году так выскочили сахар и подсолнечное масло», — отметил Остапкович.
Он сделал акцент на том, что в России отсутствует самообеспеченность молоком, в этой связи надо смотреть на действия Белоруссии, какие она будет ставить цены на молоко. На стоимость влияет и курс рубля, отметил эксперт. По словам Остапковича, в случае его падения стоимость оборудования и кормов начнет повышаться.
Также на ценовую ситуацию влияет конкуренция, подчеркнул специалист. В настоящее время наблюдается тренд на укрупнение сельского хозяйства. Речь идет в основном об агрохолдингах. По его словам, крестьянские и сельские хозяйства, а также малый сельхозбизнес сходят на нет, однако агрохолдинги лишь развиваются.
«Конечно, они будут ставить любую цену. С таким монополизмом надо бороться», — отметил Остапкович.
Отпускная стоимость сырого молока и продуктов переработки остается на стабильном уровне, утверждает представитель Минсельхоза. Однако ведомство признало рост затрат на производство сырого молока.Это обусловлено подорожанием кормов.
Как заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии», цены на продукты в стране растут из-за мировых рыночных тенденций.
Экономика,Владимир Путин,Минсельхоз,
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