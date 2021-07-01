В России выросли запасы бензина

Запасы бензина в России за неделю с 22 по 28 июня выросли на 2,7%, составив 1,723 миллиона тонн, а дизельного топлива — сократились на 3%, до 2,654 миллиона, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго ).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отгрузки топлива на внутренний рынок сокращаются. Так, отгрузки бензина за период с 23 по 29 июня по сравнению с предыдущей неделей снизились на 4,7%, до 705 тысяч тонн, дизтоплива — на 5,6%, до 723 тысяч. При этом производство бензина, по данным ЦДУ ТЭК, сократилось за неделю на 0,3%, до 776 тысяч тонн, выпуск дизельного топлива вырос на 1,7%, до 1,366 миллиона.

Минэнерго РФ в феврале рекомендовало топливным компаниям нарастить запасы бензина в целом в стране до 1,6-1,7 миллиона тонн к 1 мая для снабжения рынка. Компании достигли этой цели досрочно. Минэнерго дало такую рекомендацию нефтяникам после того, как в середине января остатки бензина в стране опустились до минимума за последние шесть лет — до 1,2 миллиона тонн.