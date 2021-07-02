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Курс доллара: назван курс на второе полугодие

Елена Прошина
4 часа назад
Специалист «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, что во второй половине 2021 года курс доллара составит от 71,5 до 80 рублей. Об этом пишет «Российская газета».
Курс доллара: назван курс на второе полугодие
Фото: ТАССТАСС
Бабин обратил внимание, что в июне российская валюта показала опережающие темпы роста и попала на шестое место рейтинга 36 основных валют по росту к доллару. В мае рубль был на 14-м месте этого рейтинга.
Нефть в 2021-м постоянно росла, достигнув максимума с конца 2018 года. На фоне нефтяных цен достижения российской валюты выглядят скромно, отмечает эксперт.
По его словам, ослабление геополитической напряженности, связанное с саммитом глав России и США, недолго влияло на рубль. Вскоре появились новости о новых санкциях ЕС и США против России, а дополнительный негатив сформировался из-за истории с британским эсминцем в Черном море. Все это отпугивает иностранных инвесторов.
Поддержать рубль в ближайшие полгода сможет Центробанк, постепенно повышающий ключевую ставку. В то же время Бабин напомнил, что в июле и августе российская валюта заметно снижается к доллару.
В базовом сценарии, по его мнению, доллар во второй половине 2021-го будет стоить 71,5-74,5 рубля. Если же нефтяные цены упадут ниже 70 долларов за бочку, а против России введут санкции, курс достигнет 80 рублей.
На торгах Мосбиржи вечером 1 июля курс доллара рос на 21,25 копейки, до 73,35 рубля. Евро набрал 20 копеек и стоил 86,95 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Дмитрий Бабин,Центральный банк России,ЕС,"Российская газета",
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