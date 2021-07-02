Курс доллара: назван курс на второе полугодие

Специалист «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, что во второй половине 2021 года курс доллара составит от 71,5 до 80 рублей. Об этом пишет «Российская газета».

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Бабин обратил внимание, что в июне российская валюта показала опережающие темпы роста и попала на шестое место рейтинга 36 основных валют по росту к доллару. В мае рубль был на 14-м месте этого рейтинга.

Нефть в 2021-м постоянно росла, достигнув максимума с конца 2018 года. На фоне нефтяных цен достижения российской валюты выглядят скромно, отмечает эксперт.

По его словам, ослабление геополитической напряженности, связанное с саммитом глав России и США, недолго влияло на рубль. Вскоре появились новости о новых санкциях ЕС и США против России, а дополнительный негатив сформировался из-за истории с британским эсминцем в Черном море. Все это отпугивает иностранных инвесторов.

Поддержать рубль в ближайшие полгода сможет Центробанк , постепенно повышающий ключевую ставку. В то же время Бабин напомнил, что в июле и августе российская валюта заметно снижается к доллару.

В базовом сценарии, по его мнению, доллар во второй половине 2021-го будет стоить 71,5-74,5 рубля. Если же нефтяные цены упадут ниже 70 долларов за бочку, а против России введут санкции, курс достигнет 80 рублей.