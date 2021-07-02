Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Названы самые надёжные валюты в мире

Newsru.com
2 часа назад
Несмотря на то, что большинство считает доллар самой надёжной валютой, именно он на протяжении своей истории показывал не самую лучшую устойчивость. На сегодняшний день в рейтинге самых крепких валют лидирует швейцарский франк, пишет РИА Новости.
Доллар исключили из списка надежных валют
Фото: ReutersReuters
Инвесторы на протяжении столетия больше всего вкладывали именно в эту валюту, так как в Швейцарии самый высокий уровень экономической свободы. На привлекательность в первую очередь влияла очень низкая инфляция, отмечается в исследовании.
На второй строчке расположилась чешская крона. Она также значительно укрепилась по отношению к американской валюте. Всё это произошло из-за того, что в Чехии на протяжении достаточно длительного времени цены резко не меняются. Также в страну вкладываются значительные средства на поддержку и развитие различный проектов.
Замыкает тройку новозеландский доллар, который укрепился на 33 процента. Его стабильность обеспечивает развитая рыночная экономика.
В целом, по подсчётам экспертов, за последние 20 лет доллар потерял около 10% стоимости по отношению к основным мировым валютам. Однако до сих пор он исполняет роль резервной валюты для большинства стран и множество платёжных операций совершается с его помощью.
Ранее в Госдуме предложили отказаться от долларов при выдаче командировочных за рубеж. Их следует давать в валюте той страны, в которую человек едет в командировку.
Экономика,Госдума,РИА Новости,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители