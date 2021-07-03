Путин поручил сократить использование доллара

Сокращение использования доллара США во внешнеэкономической деятельности является одним из путей обеспечения экономической безопасности России, следует из утвержденной президентом Владимиром Путиным Стратегии национальной безопасности РФ."Сокращение использования доллара США при осуществлении внешнеэкономической деятельности", — говорится в списке задач, выполнение которых необходимо для достижения экономической безопасности РФ.Список приводится в стратегии, которая опубликована на официальном портале правовой информации.Путин изменил Стратегию национальной безопасности