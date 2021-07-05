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Аналитики: Инфляция по итогам года будет выше 6%

Лера Букина
3 часа назад
Национальное рейтинговое агентство (НРА) ожидает инфляцию в России по итогам года в районе 6-6,5%. Об этом в интервью РИА Новости сообщила гендиректор НРА Алина Розенцвет, передает «Прайм».
Аналитики: Инфляция по итогам года будет выше 6%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Инфляция по итогам года, по прогнозам НРА, будет в районе 6-6,5%. Уверены, что действия Банка России и восстановление экономики позволят сдержать темпы роста инфляции в текущих пределах», — заявила она.
Вместе с тем нынешний прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2021 год пока составляет лишь 4,3%. По словам главы министерства Максима Решетникова, данный прогноз будет повышен.
Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в июне, по итогам 2021 года инфляция превысит официальный прогноз ЦБ в 4,7-5,2%, но будет ниже нынешних уровней. Вместе с тем Банк России ожидает возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине 2022 года.
Инфляция в России в связи с ослабевшим рублем и ростом цен на ряд продуктов питания и сырьевых товаров в мире к концу марта ускорилась до 5,8%, в апреле немного замедлилась — до 5,5%, а в мае подскочила до рекордных с 2016 года 6,02%, продолжив повышение и в июне, свидетельствуют данные Росстата.
В консенсус-прогнозе РИА Новости на июнь говорится, что темпы роста цен по итогам июня достигли 6,3%.
Недавно экономисты Deutsche Bank предупредили, что отказ ФРС от ужесточения политики до тех пор, пока инфляция не продемонстрирует устойчивые рост, будет иметь тяжелые последствия для экономической и финансовой деятельности. По их мнению, задержка в реагировании на инфляционные процессы «может привести к значительной рецессии и спровоцировать цепочку финансовых проблем во всем мире, особенно на развивающихся рынках».
Экономика,Эльвира Набиуллина,ДОЙЧЕ Банк,Минэкономразвития,Центральный банк России,ФРС,Росстат,РИА Новости,
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