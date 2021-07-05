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"Не такие сумасшедшие деньги": Экономист об увеличении покупки валюты Минфином

Елена Прошина
1 час назад
Экономист, ведущий научный сотрудник Центра исследований японо-российских отношений ДВФУ Тагир Хузиятов прокомментировал "Рамблеру" информацию о том, что Минфин России с 7 июля по 5 августа направит на покупку валюты 296 млрд рублей, а объем ежедневных покупок составит рекордные в этом году 13,5 млрд рублей.
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"Суммы не такие большие. В глазах обывателей они могут быть гигантскими, но с точки зрения бюджета, с точки зрения золото-валютных резервов, с точки зрения ФНБ это не такие сумасшедшие деньги. Я не думаю, что из этого следует делать далеко идущие выводы.

Можно ли в действиях Минфина усмотреть некие тенденции? Для этого нужно определённое время наблюдать. Надо посмотреть, что будет после того, когда пройдут эти рекордные закупки, как долго они продлятся, изменятся ли они меньшими суммами, или, напротив, увеличатся. Тогда можно будет говорить о тенденциях", - заявил специалист.
Экономика,Минфин,
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