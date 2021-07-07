Кому выгоден крах сделки ОПЕК+

Делегация Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заблокировала принятие решения об увеличении добычи нефти странами ОПЕК+. ОАЭ считают несправедливым установленный для этой страны базовый уровень добычи нефти и не согласны продлевать соглашение ОПЕК+ после апреля 2022 года. Во время переговоров проявились противоречия между Саудовской Аравией и ОАЭ, которые ряд экспертов назвали основной причиной провала переговоров министров ОПЕК+.

Фото: © РИА Новости. Алексей Витвицкий © РИА Новости. Алексей Витвицкий

РЕШЕНИЕ ЗАБЛОКИРОВАНО

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Министры ОПЕК+ возобновили переговоры в понедельник после того, как они не смогли в течение двух дней достичь соглашения об ограничении добычи. Противоречия между Саудовской Аравией и ОАЭ стали причиной провала переговоров, что не позволяет странам ОПЕК+ увеличить добычу нефти, спрос на которую растет в связи с восстановлением мировой экономики после пандемии коронавируса. Рынки отреагировали на провал переговоров подорожанием нефти. Цена Brent превысила $77 за баррель – рекордного значения за последние два с половиной года. Ряд экспертов уже высказали мнение, что дорогая нефть может затормозить восстановление мировой экономики . Переговоры о повышении добычи странами ОПЕК+ перенесены на неопределенный срок.

Несмотря на имеющиеся разногласия, в 2020 году ОПЕК+ – члены ОПЕК и ряд крупных нефтедобывающих стран, включая Россию – смогли договориться о рекордном сокращении добычи, чтобы восстановить баланс спроса и предложения на рынке.

В прошлую пятницу министры стран ОПЕК+ проголосовали за увеличение добычи на 2 млн барр./сут. до конца 2021 года – на 400 тыс. барр./сут. ежемесячно с августа по декабрь – и за продление соглашения до конца следующего года. Сейчас соглашение об ограничении добычи странами ОПЕК+ действует до апреля 2022 года. Однако делегация ОАЭ заблокировала принятие окончательного решения, которое может быть принято только на основе консенсуса.

Принц Абдель Азиз бен Сальман, министр энергетики Саудовской Аравии , крупнейшего экспортера нефти в мире, призвал делегацию ОАЭ к "компромиссу и рациональности", но его призыв не был услышан. Надежды на то, что все разногласия удастся преодолеть, и решение об увеличении добычи будет принято в понедельник, оказались напрасными.

В мае прошлого года страны ОПЕК+ после трудных переговоров сократили добычу почти на 10 млн барр./сут. с целью восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти. Решение о снижении добычи было принято после обвального падения нефтяных цен вследствие сокращения спроса на энергоносители во время пандемии коронавируса. По мере восстановления спроса квоты пересматривались, и участники соглашения ОПЕК+ могли поэтапно наращивать добычу. Сейчас совокупный объем сокращения добычи странами ОПЕК+ составляет 5,8 млн барр./сут.

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

В ОАЭ считают несправедливым установленный в 2020 году базовый уровень добычи, поскольку он не соответствует потенциалу добычи страны. От базового уровня определяется квота на сокращение добычи для каждого участника соглашения ОПЕК+.

ОАЭ выступают за увеличение добычи, но вместе с этим не согласны с продлением соглашения ОПЕК+ после апреля 2022 года. В прошлом году ОАЭ также выражала свое несогласие с решениями большинства участников соглашения ОПЕК+ и даже угрожала выходом из ОПЕК, но не сделала этого.

В соответствии с соглашением ОПЕК+, добыча ОАЭ в прошлом году не должна была превышать 2,59 млн барр./сут., а в этом году – 2,74 млн барр./сут. Сейчас эта страна занимает третье место в ОПЕК по объему добычи нефти.

В конце марта начались торги поставочным фьючерсом на Murban – основной сорт нефти, добываемой в ОАЭ. ADNOC, государственная нефтяная компания крупнейшего эмирата Абу-Даби, способна обеспечить добычу 2 млн барр./сут. (100 млн т/г) нефти этого сорта. На Murban приходится более половины от всего объема нефти, добываемой в ОАЭ. Этот сорт поставляется преимущественно в страны Южной и Юго-Восточной Азии, которые стали крупнейшими потребителями энергоносителей в мире.

Торги поставочными фьючерсами на Murban могут сделать этот сорт эталоном (ценовым ориентиром) для других ближневосточных сортов нефти. Однако для этого необходимо обеспечить высокую ликвидность фьючерса на биржевых торгах, и ограничения ОПЕК+ не должны этому препятствовать.

В прошлом году американская Occidental Petroleum получила от властей ОАЭ концессии на разведку и разработку нефтяных месторождений. В соответствии с концессионным соглашением, власти не могут ограничивать добычу американской компании, даже если это потребуется для соблюдения соглашения ОПЕК+.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ VS ОАЭ

Совсем недавно Саудовская Аравия и ОАЭ были близкими союзниками. Два государства объединили свои финансовые и военные ресурсы с целью разгрома про-иранской группировки хуситов в Йемене. Однако одержать быструю победу не удалось. Хуситы при поддержке Ирана нанесли серьезный урон войскам коалиции, в которую кроме Саудовской Аравии и ОАЭ вошли несколько других арабских стран. В результате, ОАЭ вышли из коалиции и полностью прекратили боевые действия в Йемене, что вызвало крайнее недовольство в Эр-Рияде. Затянувшаяся война в Йемене стала тяжелым бременем для саудовской экономики.

В последние годы Саудовская Аравия стремится уменьшить зависимость от экспорта нефти. Страна инвестировала огромные средства в диверсификацию экономики, чтобы стать ближневосточным деловым, финансовым и туристическим центром, потеснив ОАЭ.

Кроме того, ОАЭ возмущены введенными Эр-Риядом пошлинами на товары из стран-участниц организации Gulf Cooperation Council (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива). Несмотря на соглашение о свободной торговле между странами, входящими в Gulf Cooperation Council, Эр-Рияд ввел поправки в свои таможенные правила, что сделало невозможным поставки товаров, в производстве которых доля Саудовской Аравии составляет менее 25%.

Саудовские власти также запретили ввоз товаров, которые полностью или частично произведены в Израиле, чем нанесли ущерб интересам ОАЭ, которые в прошлом году установили дипломатические и экономические отношения с еврейским государством.

Ряд экспертов уже предрекают крах ОПЕК+ и ослабление позиций ОПЕК на мировом нефтяном рынке, как это произошло после сланцевой революции в США, если противоречия между Саудовской Аравией и ОАЭ окажутся непреодолимыми.