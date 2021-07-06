Такое заявление он сделал во время совещания с правительством Белоруссии, где обсуждаются ответные меры на санкции со стороны стран Запада. Слова Лукашенко приводит БЕЛТА.

"Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, "Шкода", "Нивеа" и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания", — сказал глава государства.

Он заявил о необходимости закрыть рынок Белоруссии.

"Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу", — заявил он.

"Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда", — цитирует агентство слова президента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит превращения республики республики «в отстойник» нелегальных мигрантов, сообщает госагентство БелТА.

«Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу», — заявил он.

По словам Лукашенко, Европа «позвала этих людей» из-за нехватки рабочих руки.

«<...> Они же разрушили эти страны. Они фактически уничтожили Афганистан и вывели оттуда войска. Вы же видите, что там происходит: сейчас уже наши центрально-азиатские республики бывшего Советского Союза еле сдерживают этот поток. То есть появились беженцы», — добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко счел санкции в отношении чиновников и госпредприятий республики шантажом в международном масштабе и сравнил происходящее с войной. Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, западные страны пытались привнести перемены в белорусское общество для того, чтобы «расчистить поле для своего бизнеса», а потому Минск должен быть готов противостоять «карательной операции».

«Фактически санкции ведь не против белорусской власти, а против народа, в первую очередь рабочих людей. Цель — лишить их доходов, выкинуть на улицу», — сказал Лукашенко.

Он также удивился введению ограничений в год 80-летия нападения Германии на СССР и добавил, что Европе попросту «плевать на народ» и «соблюдение приличий».

«Все понятно: они начали новый поход на восток», — отметил политик.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение правительству и Национальному банку республики проанализировать работу иностранных компаний, которые ведут свой бизнес в стране. Он заявил об этом 6 июля во время совещания о противодействии санкционным мерам, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

«Правительству и Национальному банку необходимо внимательно посмотреть на западные компании, которые ведут свой бизнес в нашей стране. Те из них, кто ответственно относится, понимает нас — милости просим, будем с вами сотрудничать. Но если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, вы знаете, как к ним относиться», — сказал он.

Также Лукашенко добавил, что Белоруссия всегда ответственным образом относилась к выполнению своих обязательств в области ядерного нераспространения, борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой и международной организованной преступностью.

«Сегодня мы этим занимаемся, но ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно нашей стране и финансово возможно», — уточнил белорусский президент.

Правительство Белоруссии разработало план работы экономики в условиях западных санкций. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь-1", показанном в воскресенье.

"Мы стараемся более четко оценивать влияние тех секторальных санкций, которые введены. Нельзя сказать, что мы легкомысленно относимся или пренебрегаем этим явлением. Но мы в правительстве Беларуси имеем четкий план работы в этих условиях", - отметил белорусский премьер.

Головченко указал, что в данный момент не намерен заострять внимание на том, какие потери понесет белорусская экономика от санкций.

"Но мы же знаем, что большинство прогнозов в отношении Беларуси не сбываются. И это хорошо. Я уверен в том, что и эти прогнозы не сбудутся", - заявил глава правительства.

В условиях санкций, полагает Головченко, более жесткие условия работы заставят Белоруссию "двигаться еще быстрее, активнее выходить на новые рынки".

"Мы знаем, куда идти, в этом плане это определенный для нас стимулирующий и мотивирующий фактор", - отметил премьер Белоруссии.

Говоря о перспективах сотрудничества Белоруссии с европейскими финансовыми структурами, Головченко сказал, что "был и остается серьезный пакет проектов, которые уже одобрены европейскими финансовыми институтами, по которым приняты все необходимые решения". "Возможно, будут приниматься какие-то разъясняющие акты в Евросоюзе , но, насколько я информирован, действие этих санкций не распространяется на ранее заключенные соглашения", - отметил белорусский премьер.

"Даже если они по каким-то причинам поставят на паузу либо откажутся от реализации этих проектов, мы знаем, как заместить эти ресурсы - где-то своими собственными, где-то заемными средствами", - подчеркнул Головченко.

Санкции против Белоруссии

Ряд европейских стран и США не признают результаты выборов президента Белоруссии, которые прошли в августе 2020 года, и считают чрезмерно жесткими действия белорусских правоохранительных органов по отношению к протестующим. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к Белоруссии. С 25 июня вступили в силу экономические секторальные санкции Евросоюза против страны. Это первый случай в истории, когда против Минска введены экономические ограничительные меры.

Также к настоящему моменту Евросоюз ввел четыре пакета индивидуальных санкций, под действие которых попали 166 физических и 15 юридических лиц, включая такие заводы, как МАЗ и БелАЗ. Всем фигурантам этого списка запрещен въезд в ЕС и доступ к европейским финансовым рынкам. С юридическими лицами европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо экономические отношения. Кроме того, страны ЕС отказались от полетов над территорией Белоруссии и запретили белорусским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве ЕС. В Минске считают подобные санкции недальновидными, ущербными и граничащими с вмешательством во внутренние дела Белоруссии.

Подготовка пакета союзных интеграционных программ

Белоруссия и Россия в ближайшие месяцы завершат подготовку пакета союзных интеграционных программ, осталось согласовать технические моменты, заявил Головченко.

"Фактически речь идет уже о согласовании технических моментов. Я постоянно нахожусь в плотном контакте со своим коллегой председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Кроме того, активную работу ведут заместители премьер-министров. Практически еженедельно проходят встречи. И есть уверенность, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован", - отметил глава белорусского правительства.

По словам Головченко, белорусской и российской сторонам удалось договориться, "как будем гармонизировать законодательство, каким образом будем выстаивать равные условия субъектам хозяйствования через создание единого регулирования, основанного на единых принципах администрирования налогов, их структуры".

"Поэтому уверен, что от этого выиграют все, а в первую очередь - белорусские производители, которые получат равные условия работы с российскими предприятиями", - сказал белорусский премьер.

Кроме того, продолжил он, в Белоруссии и РФ будут понимать, как стороны будут "совместно развивать промышленность, сельское хозяйство".

"По сути, это будет штаб для того, чтобы уйти от всех проблем, когда мы тратили деньги на создание одних их тех же компетенций. Имея согласованный план действий, мы будем четче и лучше понимать, как нам развивать наши отрасли экономики", - заявил Головченко.