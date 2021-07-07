СМИ: Чубайс против раздачи бизнесу "зеленых сертификатов"

МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Специальный представитель президента РФ по вопрос ам устойчивого развития Анатолий Чубайс выступил против безвозмездной выдачи предприятиям "зеленых сертификатов", которые подтверждают потребление энергии из низкоуглеродных источников.

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"Спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс 3 июня обратился к вице-премьеру Александру Новаку с письмом, в котором выступил против безвозмездной выдачи предприятиям РФ "зеленых сертификатов", которые подтверждают потребление энергии из низкоуглеродных источников — АЭС, ГЭС и ВИЭ", — пишет в среду газета "К оммерсант".

Отмечается, что, по мнению Чубайса, промышленность не сможет использовать бесплатные сертификаты в ЕС для сниж ения буду ще го углеродного налога (Carbon Border Adjustment Mechanism, СВАМ). Так, Чубайс признает, что комплексной нормативно-правовой базы по СВАМ пока нет.

Как отмечает издание, Чубайс проанализировал резолюцию Европарламента от 10 марта и отчет ЕС о СВАМ и пришел к выводу, что главная цель СВАМ — "сокращение негативного воздействия на окружающую среду и снижение выбросов парниковых газов".

"Уже на этом исходном уровне очевидно, что безвозмездная передача сертификатов лишает производителей мотивации на рост выработки ВИЭ и снижение выработки парниковых газов", — приводит издание слова Чубайса.

В РФ разработан проект об обращении "зеленых сертификатов", которые подтверждают выработку и потребление низкоуглеродной элек троэнерги и. Предполагает ся, что сертификат будет выдаваться по факту производства электроэнергии на основе возобновляемых источников. Получение сертификатов является правом, но не обязанностью владельцев генерирующих объектов.

До погашения или истечения срока действия сертификаты будут находиться в свободном обращении. Их будет выдавать "Совет рынка" в добровольном порядке по заявлению собственника низкоуглеродного источника энергии. При покупке сертификата у собственника ВИЭ и его погашении посредством приобретения на него электроэнергии на рынке потребитель сможет распространять информацию о том, что он использовал низкоуглеродную энергию. Сертификаты позволят их владельцам подтвердить выполнение международных требований по потреблению низкоуглеродной электроэнергии.