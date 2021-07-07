Элита начинает «жатву»: Катасонов заявил об обесценивании доллара

Обесценивание доллара станет своеобразной «жатвой», с помощью которой мировая элита намерена списать свои долги, накопленные из-за бесконтрольной эмиссии американской нацвалюты. Об этом заявил российский экономист Валентин Катасонов

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По его словам, принесение доллара «в жертву» приведет к обеднению миллионов людей по всему миру. Это должно произойти в момент введения цифровой валюты, которая придет на замену привычной бумажной, считает Катасонов.

Согласно плану мировой «закулисной элиты», люди столкнутся с осознанием того, что их сбережения превратились просто в резанную бумагу и бесполезные нолики на компьютере.

При этом избежать «жатвы» смогут те, кто оперативно откажется от долларовых активов.

Сейчас в авангарде процесса отказа от американской валюты встали Россия и Китай. Вероятно, руководство стран осведомлено о планах США по закрытия проекта «доллар» и хочет обезопасить все свои активы, считает эксперт.

Катасонов предрек сильное разочарование и разорение в будущем тем, кто продолжает верить в силу доллара и держит именно в нем большую часть своих сбережений.