Наперекор властям: Польшу решили обеспечить электроэнергией из РФ

Также бизнесмен хочет построить линии электропередачи между странами. Такое решение позволило бы Польше компенсировать рост затрат, связанных с отказом от угля и переходом на более экологичные источники энергии.

Солорж много лет вкладывает средства в солнечную и ветряную энергию, а его компания объявила, что закроет собственные электростанции, работающие на буром угле, в текущем десятилетии. Миллиардер готов финансировать и польскую атомную энергетику, проект которой сейчас разрабатывается, но его реализация займет слишком много времени.