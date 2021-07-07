Годовая инфляция в России в июне составила 6,5%

Годовая инфляция в России в июне ускорилась до 6,5%, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,69%, следует из данных Росстата

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Продовольственные товары в июне подорожали на 0,64% по сравнению с маем и на 7,9% в годовом выражении, непродовольственные товары - на 0,68% и 7,04% соответственно. Стоимость услуг выросла на 0,76% в месячном выражении и на 3,95% в годовом.

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Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отметил, что министерство видит тренд на снижение инфляции и не ожидает сильных колебаний. Министр подчеркнул, что месячном выражении с 1 по 28 июня рост потребительских цен замедлился по сравнению с маем. Решетников добавил, что министерство по-прежнему рассчитывает на дефляцию в августе.

Недельная инфляция

Инфляция в России за период с 29 июня по 5 июля 2021 года составила 0,46%.

Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,23%.

С начала года потребительские цены выросли на 4,53%. В годовом выражении инфляция на 5 июля 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 6,12%.

Продовольственные товары

За отчетную неделю цены выросли на баранину - на 0,5%, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,4%, маргарин, стерилизованное молоко, сычужные сыры, макаронные изделия и пшеничную муку - на 0,3%, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, мороженую рыбу, печенье, рис, гречневую крупу и водку - на 0,2%, говядину, свинину, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, жирный творог, соль, вермишель, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов - на 0,1%.

Цены на куриное мясо в среднем по стране не изменились, при этом в 29 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-0,9%, в 9 субъектах - на 1-3,3%. В 18 субъектах цены не изменились. В 29 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-2,5%.

Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,1%, в том числе в 28 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 5 субъектах - на 1-3,4%. В 35 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 17 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,1%.

Цены на подсолнечное масло в среднем по России увеличились на 0,1%. В 32 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,9%, в 4 субъектах - на 1-2,9%. В 30 субъектах цены не изменились. В 19 субъектах цены снизились на 0,1-2%.

Куриные яйца в среднем по стране подешевели на 1,1%, в том числе в 26 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,5%, в 22 субъектах - на 1,6-3%, в 14 субъектах - на 3,1-9,3%. В 6 субъектах цены на яйца куриные не изменились. В 8 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-0,9%, в 9 субъектах - на 1-6,6%.

Цена на свеклу в июне выросла на 58,4% по сравнению с показателем за май, на морковь - на 37%, картофель - 20,3%. "В июне прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на свеклу столовую - 58,4%, морковь - 37,0%, картофель - 20,3%, капусту белокочанную свежую - 14,3%, виноград - 2,8%", - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, по данным Росстата, цены на огурцы снизились на 21,8%, помидоры - на 16,2%, бананы - на 4,5%, чеснок - на 4,4%, зелень и грибы свежие - на 2,7% и 2,2% соответственно. Крупа гречневая в среднем по России подорожала на 1,7%, при этом в 21 субъекте Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 20 субъектах - на 1,0-1,9%, в 16 субъектах - на 2,0-2,9%, в 14 субъектах - на 3,0-6,1%. В четырех субъектах цены не изменились. В четырех субъектах цены на крупу гречневую снизились на 0,1-0,9%, в шести субъектах - на 1,0-8,9%.

На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,8%, при этом в 24 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%, в 19 субъектах - на 1,0-1,9%, в 8 субъектах - на 2,0-7,1%. В 15 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-0,9%, в пяти субъектах - на 1,0-5,9%. Прирост цен на масло подсолнечное в среднем по России составил 0,5%, при этом в 23 субъектах Российской Федерации - 0,1-0,5%, в 16 субъектах - 0,6-1,0%, в 16 субъектах - 1,1-1,9%, в 8 субъектах - 2,0-7,0%. В 8 субъектах цены не изменились. В 8 субъектах цены на масло подсолнечное снизились на 0,1-0,9%, в 6 субъектах - на 1,0-2,6%.

Стоимость яиц снизилась

В Росстате также сообщили о том, что яйца куриные в среднем по России подешевели на 12,2%, при этом в пяти субъектах Российской Федерации - на 0,9-4,9%, в 14 субъектах - на 5,0-9,9%, в 48 субъектах - на 10,0-19,9%, в 14 субъектах - на 20,0-24,8%. В Сахалинской области и Чукотском автономном округе цены на яйца куриные не изменились. В Магаданской области и Камчатском крае они подорожали на 2,2% и 0,8% соответственно.

Среди прочих продовольственных товаров стали дороже: майонез - на 2,7%, рыба живая и охлажденная - на 2,4%, баранина (кроме бескостного мяса), печень говяжья, маргарин, карамель, ужин в ресторане - на 1,6-1,9%, свинина бескостная, рыба соленая, маринованная, копченая, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, мясные для детского питания, крупы овсяная и перловая, горох и фасоль, конфеты шоколадные, молоко сгущенное с сахаром, мороженое сливочное - на 1,2-1,5%. Вместе с тем цены на пшено и отдельные виды алкогольных напитков снизились на 0,1-0,4%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: аллохол и левомеколь - на 0,5%, корвалол и бромгексин - на 0,4%, нимесулид - на 0,3%, валидол и поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,1%. Цены на поливитамины без минералов отечественные снизились на 0,2%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: детские подгузники - на 0,9%, зубные щетки - на 0,6%, туалетная бумага - на 0,5%, хозяйственное и туалетное мыло, стиральный порошок, женские прокладки, пеленки для новорожденных - на 0,2%, сухие корма для домашних животных - на 0,1%.

Цены на зубную пасту снизились на 0,2%.

Среди строительных материалов увеличились цены: на обрезные доски - на 7,5%, древесностружечные плиты, ориентированно-стружечные - на 6,3%, металлочерепицу - на 4,2%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на отечественные легковые автомобили- на 2,4%, отечественные сигареты с фильтром - на 1%, легковые автомобили иностранных марок и телевизоры - на 0,5%, шампуни - на 0,4%, электропылесосы - на 0,3%, смартфоны, мужские носки, женские колготки - на 0,1%.

В то же время джинсы и спортивные костюмы для детей подешевели на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо увеличились на 0,2%.

Услуги

Цены на поездки на отдых в Турцию выросли на 7,8%, путевки в дома отдыха, пансионаты - на 1,5%, санатории - на 1,3%, проживание в гостинице 1* или в мотеле - на 0,2%.

Цены на проживание в гостинице 3* снизились на 3,7%, в гостиницах 4-5* - на 1%, в гостинице 2* - на 0,7%.