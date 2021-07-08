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«Ведомости»: производство лекарств в России сильно сократилось

Ura.Ru
30 минут назад
В этом году производство лекарств в РФ уменьшилось почти на 10%. Об этом говорится в исследовании аналитической компании RNC Pharma.
СМИ: в России сократилось производство лекарств
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«По итогам первых пяти месяцев 2021 г. производство лекарств в России в натуральном выражении сократилось на 9,2% год к году до 1,7 млрд упаковок», — пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование фармацевтов.
В первую очередь сокращение коснулось безрецептурных препаратов. Исполнительный директор компании «Озон фармацевтика» Андрей Горшков связывает это с падением доходов населения.
Ранее аналитики ПСБ предсказали рост цен на лекарства в России как минимум на 8%. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, с начала этого года цены уже выросли на 7,9%, пишет RT.
Экономика,Компании,Андрей Горшков,Ведомости,
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