СМИ: в России сократилось производство лекарств

«По итогам первых пяти месяцев 2021 г. производство лекарств в России в натуральном выражении сократилось на 9,2% год к году до 1,7 млрд упаковок», — пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование фармацевтов.
В первую очередь сокращение коснулось безрецептурных препаратов. Исполнительный директор компании «Озон фармацевтика» Андрей Горшков связывает это с падением доходов населения.
Ранее аналитики ПСБ предсказали рост цен на лекарства в России как минимум на 8%. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, с начала этого года цены уже выросли на 7,9%, пишет RT.