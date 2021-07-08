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Яркая примета кризиса: россияне кинулись скупать золото

Deita.ru
20 минут назад
Российские инвесторы пытаются сохранить ликвидность своих сбережений, активно вкладывая их в золото. Об этом пишет газета Известия, сообщает ИА DEITA.RU.
Яркая примета кризиса: Россияне скупают золото
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Опрошенные изданием эксперты обращают внимание на то, что спрос на драгоценный металл начал стремительно расти в начале прошлого года, когда получила широкое распространение информация о пандемии коронавируса.
Таким образом, как полагают специалисты, тренд на скупку золота может сигнализировать о желании людей обзавестись надёжными запасами единой меры стоимости, которая, как правило, растёт во время любых кризисных ситуаций. При этом, как оказалось, инвесторы активно скупают не только золотые монеты, но также и слитки с украшениями.
Так, за последнее время, по данным Всемирного совета по золоту, объёмы покупок драгметалла выросли до 11,8 тонны.
Как отмечают аналитики, спрос на золото мог бы оказаться существенно выше при условии отмены 20% НДС на покупку золотых слитков.
Экономика,РИА "Дейта",
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