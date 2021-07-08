Яркая примета кризиса: Россияне скупают золото

Российские инвесторы пытаются сохранить ликвидность своих сбережений, активно вкладывая их в золото. Об этом пишет газета Известия, сообщает ИА DEITA.RU.

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Опрошенные изданием эксперты обращают внимание на то, что спрос на драгоценный металл начал стремительно расти в начале прошлого года, когда получила широкое распространение информация о пандемии коронавируса.

Таким образом, как полагают специалисты, тренд на скупку золота может сигнализировать о желании людей обзавестись надёжными запасами единой меры стоимости, которая, как правило, растёт во время любых кризисных ситуаций. При этом, как оказалось, инвесторы активно скупают не только золотые монеты, но также и слитки с украшениями.

Так, за последнее время, по данным Всемирного совета по золоту, объёмы покупок драгметалла выросли до 11,8 тонны.