Чубайс предсказал переворот в экономике России

Основными процессами на ближайшие десять лет, способными перевернуть российскую экономику, являются
переориентация на производство водорода и, как следствие, глубокая реструктуризация всех отраслей. Такое мнение выразил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс
в ходе выставки ИННОПРОМ-2021, передает
РБК.
«Мне кажется, что самыми главными в экономике страны за ближайшие десять лет будут два процесса. Один из них — это, конечно, водород. Было сказано — $50 млрд объем продаж собственно водорода, плюс на них нужно еще около 50 тыс. МВт энергетических мощностей. Речь идет о создании индустрии с объемами продаж более $100 млрд», - отметил он.
Чубайс также назвал эти цифры колоссальным вызовом, который «затронет всех — от промышленности до науки». Он отметил, что производство водорода является уникальной возможностью, которая открывается перед страной. Но существуют и серьезные конкурентные риски, подчеркнул он.
Чубайс недавно сообщал, что России грозит технологическая революция, которая связана с преобразованием нефтегазовой, химической, металлургической промышленности, сельского хозяйства и ЖКХ под водородную энергетику.
Россия планирует поставлять на мировой рынок от 7,9 млн до 33,4 млн т экологически чистого водорода и зарабатывать на нем от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год, следует из концепции Минэнерго
до 2024 года .
Анатолий Чубайс выступил против безвозмездной выдачи предприятиям «зеленых сертификатов», которые подтверждают потребление энергии из низкоуглеродных источников.