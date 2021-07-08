Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Чубайс предсказал переворот в экономике России

Лера Букина
32 минуты назад
Основными процессами на ближайшие десять лет, способными перевернуть российскую экономику, являются
Чубайс предсказал переворот в экономике России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
переориентация на производство водорода и, как следствие, глубокая реструктуризация всех отраслей. Такое мнение выразил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе выставки ИННОПРОМ-2021, передает РБК.
«Мне кажется, что самыми главными в экономике страны за ближайшие десять лет будут два процесса. Один из них — это, конечно, водород. Было сказано — $50 млрд объем продаж собственно водорода, плюс на них нужно еще около 50 тыс. МВт энергетических мощностей. Речь идет о создании индустрии с объемами продаж более $100 млрд», - отметил он.
Чубайс также назвал эти цифры колоссальным вызовом, который «затронет всех — от промышленности до науки». Он отметил, что производство водорода является уникальной возможностью, которая открывается перед страной. Но существуют и серьезные конкурентные риски, подчеркнул он.
Чубайс недавно сообщал, что России грозит технологическая революция, которая связана с преобразованием нефтегазовой, химической, металлургической промышленности, сельского хозяйства и ЖКХ под водородную энергетику.
Россия планирует поставлять на мировой рынок от 7,9 млн до 33,4 млн т экологически чистого водорода и зарабатывать на нем от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год, следует из концепции Минэнерго до 2024 года .
Анатолий Чубайс выступил против безвозмездной выдачи предприятиям «зеленых сертификатов», которые подтверждают потребление энергии из низкоуглеродных источников.
Экономика,Анатолий Чубайс,Минэнерго,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители