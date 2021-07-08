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В Великобритании наступил дефицит рабочей силы

Газета.Ru
53 минуты назад
В Великобритании наблюдается острый дефицит рабочей силы после того, как из страны из-за пандемии уехали иностранные работники, передает газета «Известия».
Максимум с 1997 года: в Британии возник дефицит рабочей силы
Фото: ReutersReuters
Подобной нехватки кадров в стране не фиксировалось с 1997 года. В самой большой степени дефицит ощущается в транспортной и логистической отраслях, гостиничном бизнесе, производстве и строительстве. При этом, помимо недостатка обслуживающего персонала, работодатели испытывают трудности в поиске финансистов, программистов, бухгалтеров и инженеров.
Результаты опроса Британской торговой палаты свидетельствуют о том, что 52% компаний так и не смогли найти сотрудников за последние три месяца. Сложившаяся ситуация может привести к повышению заработной платы работников и росту инфляции.
Согласно официальным сведениям, около полутора миллиона сотрудников не могут вернуться в Великобританию, так как снятие ограничений перенесли с 21 июня на 19 июля.
«Растущий разрыв в квалификации рабочей силы может замедлить восстановление британской экономики», — убеждена руководитель отдела образования и производительности компании KPMG UK Клэр Уорнс.
Экономика,газета "Известия",
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