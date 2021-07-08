Серые схемы: чем грозит изменение налоговой системы

«Более того, ужесточение фискальных требований спровоцирует бизнес на поиск методов оптимизации своих расходов», – отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.
«В современных технологиях, товарах, разработках необходим большой удельный вес квалифицированного сложного труда. Государству нужно содействовать использованию передового трудового капитала, в том числе, за счет поддержки повышения окладов. Правительство же ради гипотетических сиюминутных интересов бюджета действует ровно наоборот: наносит удар по высокооплачиваемому контингенту», – уверен главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.