Серые схемы: чем грозит изменение налоговой системы

Предложенные Минфином меры по «донастройке» налоговой системы и повышению страховых выплаты с высоких зарплат, могут привести к увеличению числа россиян, получающих деньги «в конвертах». Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Московский комсомолец».

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Ранее осведомленные источники заявили, что в правительстве России обсуждается возможность повышения планки окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются взносы по максимальному тарифу — 22%. Сейчас такие правила установлены для зарплат до 1,465 млн рублей в год (около 122 тыс. рублей в месяц). При этом с зарплат, которые превышают эту сумму, в Пенсионный фонд идет только 10%. Если планка будет повышена, то изменения коснутся около 7% россиян, или 5 млн человек.

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Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил, что таким способом Минфин пытается компенсировать налоговые средства, недополученные в прошлом году из-за пандемии коронавируса и локдауна.

Однако аналитики уверены, что панацеей для казны такие нововведения вряд ли станут, так как эти отчисления не смогут перекрыть потери.

«Более того, ужесточение фискальных требований спровоцирует бизнес на поиск методов оптимизации своих расходов», – отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

По данным экспертов, около 30-40% россиян получают «серую» зарплату. Отечественные компании, с согласия работников, продолжат «оптимизировать» фискальные выплаты, делая необходимые отчисления с суммы в 12-13 тыс. рублей в месяц. Таким образом, при повышении планки страховых выплат, компании предпочтут поддерживать трудовой коллектив за счет зарплат «в конвертах», уверены они.

Также увеличение отчислений с высоких зарплат сократит для работодателей возможность нанимать высокопрофессиональных сотрудников, а это, в свою очередь, ударит по производительности труда.