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Курс доллара: чем грозит рублю провал переговоров ОПЕК+

Елена Прошина
1 час назад
Эксперт Совкомбанка Михаил Васильев считает, что курс доллара в ближайшее время не превысит 75,5 рубля, а евро - 89 рублей, даже несмотря на провалившиеся переговоры ОПЕК+. Об этом пишет «Российская газета».
Курс доллара: чем грозит рублю провал переговоров ОПЕК+
Фото: ТАССТАСС
Члены ОПЕК+ не смогли договориться об увеличении нефтедобычи в августе. Также остается под вопросом продление сделки после апреля 2022 года. На фоне неудавшихся переговоро нефтяные цены столкнулись с волатильностью (рост до 78 долларов за бочку и падение до 74-х).
Однако участники рынка не сомневаются, что переговоры продолжатся и страны найдут оптимальное решение. Нефть остается недешевой и это поддерживает рубль.
По мнению Васильева, рост рубля сдерживают покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила и низкий спрос иностранцев на активы развивающихся стран (в этом виновата пандемия).
Кроме того, в июле россияне традиционно обменивают валюту для зарубежных поездок. Это тоже влияет на рубль, хоть в 2021 году выездной туризм и серьезно ограничен.
Вечером 8 июля на торгах Московской биржи курс доллара рос на 0,02 копейки, до 74,73 рубля. Евро подскочил на 40,75 копейки и стоил 88,49 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Михаил Васильев,Совкомбанк,Московская биржа,Минфин,"Российская газета",
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