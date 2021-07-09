Курс доллара: чем грозит рублю провал переговоров ОПЕК+

Эксперт Совкомбанка Михаил Васильев считает, что курс доллара в ближайшее время не превысит 75,5 рубля, а евро - 89 рублей, даже несмотря на провалившиеся переговоры ОПЕК+. Об этом пишет «Российская газета».

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Члены ОПЕК+ не смогли договориться об увеличении нефтедобычи в августе. Также остается под вопросом продление сделки после апреля 2022 года. На фоне неудавшихся переговоро нефтяные цены столкнулись с волатильностью (рост до 78 долларов за бочку и падение до 74-х).

Однако участники рынка не сомневаются, что переговоры продолжатся и страны найдут оптимальное решение. Нефть остается недешевой и это поддерживает рубль.

По мнению Васильева, рост рубля сдерживают покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила и низкий спрос иностранцев на активы развивающихся стран (в этом виновата пандемия).

Кроме того, в июле россияне традиционно обменивают валюту для зарубежных поездок. Это тоже влияет на рубль, хоть в 2021 году выездной туризм и серьезно ограничен.