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"Не думают о своей стране": в России спрогнозировали остановку "Севпотока-2" после ухода Меркель

Елена Прошина
31 минуту назад
Газопроводу «Северный поток — 2» может грозить закрытие в случае ухода с поста канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом рассказал URA.RU первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Кандидат на пост канцлера Германии от партии «Зеленые» Анналена Бербок назвала «Северный поток — 2» ошибкой. В интервью Ouest-France она заявила, что проект направлен против безопасности Украины, мешает энергетическому суверенитету Европы и ошибочен с точки зрения климатической политики.
«Если вдруг они развалят правительство, я допускаю, что они либо приостановят [строительство], либо вообще постараются остановить [проект] „Северный поток — 2“. Они совершенно не думают о своей стране, о ее потребностях, о ее перспективах», — заявил Джабаров. По его словам, данная партия работает на американцев и не скрывает этого.
Сенатор указал, что «Северный поток — 2» интересен Германии и данную версию подтверждают суровые зимы и истощение газовых хранилищ.
«Я думаю, что немецкий прагматизм возьмет верх и все равно этот поток будет доведен до конца. Противно наблюдать насколько много „доброжелателей“ в отношении этого проекта», — отметил зампред комитета, подчеркнув, что лидер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин неоднократно объясняли, что газопровод не имеет отношения к политике, а нужен для экономических целей.

Кандидат на пост Меркель назвала "Северный поток — 2" огромной ошибкой

Кандидат на пост канцлера Германии от партии "Зеленые" Анналена Бербок назвала три причины, почему она выступает против газопровода "Северный поток — 2".
"На мой взгляд, этот проект — огромная ошибка", — заявила политик в интервью журналу Ouest-France.
По ее мнению, трубопровод направлен против безопасности Украины, мешает "энергетическому суверенитету" Европы и является ошибкой с точки зрения климатической политики.
"Если Европа хочет добиться климатической нейтральности, то добыча природного газа в России — неправильный путь", — добавила Бербок, не уточнив, какое направление она считает верным.
Кандидат от "Зеленых" неоднократно выступала против завершения возведения "Северного потока — 2". Так, по ее словам, он противоречит санкционной политике против России.
Строительство газопровода близится к окончанию: в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, вторую могут достроить за полтора-два месяца.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европейский союз.

Украина выдвинет Германии жёсткие условия по «Северному потоку — 2»

Серьёзную дискуссию по теме «Северного потока — 2» намерен провести с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в интервью изданию «Главред» рассказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, Зеленский едет на встречу с немецким руководством с принципиальной позицией.
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Там, где ценим поддержку Берлина, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции не сходятся в вопросе «Северного потока — 2», будет принципиальный разговор, — сказал глава украинского МИД.
Он также добавил, что Киев не намерен менять позицию о российском газопроводе. Интересы Украины по проекту должны быть учтены, так как магистраль «несёт угрозу национальной безопасности страны», отметил Кулеба.

Премьер-министр Украины усомнился в достройке газопровода СП-2

Сомнения в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) выразил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он заявил об этом 9 июля во время пресс-конференции в Вильнюсе, его слова приводит УНИАН.
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«Слухи о том, что «Северный поток — 2» завершен или будет завершен, они, на самом деле, сегодня беспочвенны», — сказал он.
Также Шмыгаль добавил, что в данный момент вопрос о строительстве газопровода «лежит в плоскости общей позиции» Литвы и Украины, а также всего Евросоюза.
Кроме того, глава украинского правительства указал, что, по его мнению, Киев сможет договориться о компенсации экономических потерь в случае запуска СП-2.
«Конечно, экономически мы всегда сможем с партнерами договориться о вазимозамещении определенных экономических потерь, но «Северный поток — 2» — это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности ряда стран Европы», — уточнил премьер-министр Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что компетентные органы ЕС могут ограничить объёмы поставок газа по «Северному потоку — 2» после того, как трубопровод заработает.

Меркель обсудит с Зеленским тему «Северного потока – 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский наверняка обсудят на встрече в Берлине 12 июля тему «Северного потока – 2», заявил официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт.
«Для нас центральное значение, сформулируем так, имеет вопрос сохранения Украиной статуса страны-транзитера газа и с запуском «Северного потока – 2». Договор (о транзите газа) остается в силе, мы ожидаем, что обе стороны будут его соблюдать», – сказал он, передает ТАСС.
Зайберт добавил, что Берлин надеется на продление соглашения.
«Канцлер наверняка обсудит эту тему с украинским президентом», – подчеркнул представитель кабмина ФРГ.
Он также указал, что переговоры Германии и США по «Северному потоку – 2» продолжаются.
«Германия и США ведут с определенного времени переговоры по этой теме. Был обмен мнениями между советниками (канцлера ФРГ и президента США), эти переговоры продолжаются», – сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.

Эксперт рассказал о роли США в ситуации с «Северным потоком — 2»

Высказывания премьер-министров Литвы и Украины о том, что негативное влияние «Северного потока — 2» должно быть уменьшено, в целом адресованы американским коллегам. Об этом «Экономике сегодня» рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
Позиция Украины и Литвы говорит о том, что они хотят показать свою преданность, повторяя то, что хотят услышать в США. Но, несмотря на все протесты, вторая линия трубопровода должна открыться уже в августе и газ сможет полноценно поступать в Европу уже к концу года, отметил эксперт.
Нельзя сказать, что у Литвы и Украины есть какое-то твёрдое обоснованное мнение о том, какую роль играет «Северный поток — 2» для Европы. Ведь ожидается, что не только одна Германия будет получать выгоду, — добавил Оленченко.
Основная мысль критиков трубопровода заключается в том, что этот проект подчинит Европу России. Оленченко подчёркивает, что эта идея зародились в США.
Американская сторона может разрабатывать очередной пакет санкций и с помощью Украины с Литвой пытаться генерировать отрицательное настроение в европейских кругах по отношению к «Северному потоку — 2» .Тем самым Киев и Вильнюс берут на себя роль стран, которые просто отрабатывают заранее прописанные роли. Но политических очков среди европейских коллег они не получат, уверяет эксперт.

«Северный поток – 2» — 90% экономики и только 10% политики: экономист

С проектом газопровода «Северный поток — 2» вырастет влияние России в Европе. И с этим трудно не согласится, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
«Одновременно значительно вырастет европейский статус двух главных партнеров России в Европе — Германии и Турции. Турция, кстати, не ввела против России санкции, несмотря на серьезное давление со стороны США и Евросоюза.

При этом в «СП-2» наверно 90% экономики и только 10% политики. Начиная с 2005 года, когда началось строительство «Северного потока — 1», Газпром искал возможность избавиться от украинских транзитных рисков.

У Украины был шанс обменять свою газотранспортную систему на добывающие активы в России или долю в акционерном капитале Газпрома. Это предлагали Киеву финансовые консультанты — немецкие финансовые компании.

И Газпром, в принципе, не был против. В этом случае Украина как минимум могла бы рассчитывать на комфортные для себя цены на газ, а они всегда были критичны для украинского металлургического комплекса.

Забавно, что на рынке присутствует точка зрения, что Газпром умышленно задержал на год завершение «Северного потока — 2». В 2020 году запуск был для Газпрома не особо выгоден.
Рецессия, вызванная COVID-19, и теплая зима привели к резкому снижению цена на газ на европейском рынке. Иногда цена падала ниже $100, то есть ниже себестоимости Газпрома с учетом экспортной пошлины.

В 2020 году Газпром насколько это было возможно максимально сократил поставки газа на европейский рынок. Теперь ситуация другая. Цена на газ выше $400. Европейские хранилища газа стоят полупустыми.

Газпром фактически может диктовать Европе, что поставки пойдут именно по «Северному потоку — 2». Четкой даты завершения строительства нет, но рынок ожидает, что проект вступит в строй в сентябре.

При этом капитализация Газпрома еще полностью не задисконтировала данную историю, а значит, акции газового холдинга в перспективе до конца года однозначно стоит покупать.

Фундаментальный таргет — $8 10 за акцию, который рассчитывается двумя методами: мультипликаторы с учетом оценки добычи и запасов и дисконтированные денежные потоки», — высказал свое мнение эксперт.
Экономика,Видео,Денис Шмыгаль,Дмитрий Кулеба,Владимир Оленченко,Ангела Меркель,Штеффен Зайберт,Владимир Зеленский,Владимир Джабаров,Александр Разуваев,Ангела Меркель,Владимир Путин,ИМЭМО РАН,Правительство Украины,Газпром,Совет Федерации,МИД,ЕС,УНИАН,РИА Новости,ИА REGNUM,ИТАР-ТАСС,
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