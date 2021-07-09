Кандидат на пост канцлера Германии от партии «Зеленые» Анналена Бербок назвала «Северный поток — 2» ошибкой. В интервью Ouest-France она заявила, что проект направлен против безопасности Украины, мешает энергетическому суверенитету Европы и ошибочен с точки зрения климатической политики.

«Если вдруг они развалят правительство, я допускаю, что они либо приостановят [строительство], либо вообще постараются остановить [проект] „Северный поток — 2“. Они совершенно не думают о своей стране, о ее потребностях, о ее перспективах», — заявил Джабаров. По его словам, данная партия работает на американцев и не скрывает этого.

Сенатор указал, что «Северный поток — 2» интересен Германии и данную версию подтверждают суровые зимы и истощение газовых хранилищ.

«Я думаю, что немецкий прагматизм возьмет верх и все равно этот поток будет доведен до конца. Противно наблюдать насколько много „доброжелателей“ в отношении этого проекта», — отметил зампред комитета, подчеркнув, что лидер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин неоднократно объясняли, что газопровод не имеет отношения к политике, а нужен для экономических целей.

Кандидат на пост канцлера Германии от партии "Зеленые" Анналена Бербок назвала три причины, почему она выступает против газопровода "Северный поток — 2".

"На мой взгляд, этот проект — огромная ошибка", — заявила политик в интервью журналу Ouest-France.

По ее мнению, трубопровод направлен против безопасности Украины, мешает "энергетическому суверенитету" Европы и является ошибкой с точки зрения климатической политики.

"Если Европа хочет добиться климатической нейтральности, то добыча природного газа в России — неправильный путь", — добавила Бербок, не уточнив, какое направление она считает верным.

Кандидат от "Зеленых" неоднократно выступала против завершения возведения "Северного потока — 2". Так, по ее словам, он противоречит санкционной политике против России.

Строительство газопровода близится к окончанию: в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, вторую могут достроить за полтора-два месяца.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европейский союз

По словам Кулебы, Зеленский едет на встречу с немецким руководством с принципиальной позицией.

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Там, где ценим поддержку Берлина, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции не сходятся в вопросе «Северного потока — 2», будет принципиальный разговор, — сказал глава украинского МИД.

Он также добавил, что Киев не намерен менять позицию о российском газопроводе. Интересы Украины по проекту должны быть учтены, так как магистраль «несёт угрозу национальной безопасности страны», отметил Кулеба.

Сомнения в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) выразил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль . Он заявил об этом 9 июля во время пресс-конференции в Вильнюсе, его слова приводит УНИАН.

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«Слухи о том, что «Северный поток — 2» завершен или будет завершен, они, на самом деле, сегодня беспочвенны», — сказал он.

Также Шмыгаль добавил, что в данный момент вопрос о строительстве газопровода «лежит в плоскости общей позиции» Литвы и Украины, а также всего Евросоюза.

Кроме того, глава украинского правительства указал, что, по его мнению, Киев сможет договориться о компенсации экономических потерь в случае запуска СП-2.

«Конечно, экономически мы всегда сможем с партнерами договориться о вазимозамещении определенных экономических потерь, но «Северный поток — 2» — это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности ряда стран Европы», — уточнил премьер-министр Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что компетентные органы ЕС могут ограничить объёмы поставок газа по «Северному потоку — 2» после того, как трубопровод заработает.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский наверняка обсудят на встрече в Берлине 12 июля тему «Северного потока – 2», заявил официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт

«Для нас центральное значение, сформулируем так, имеет вопрос сохранения Украиной статуса страны-транзитера газа и с запуском «Северного потока – 2». Договор (о транзите газа) остается в силе, мы ожидаем, что обе стороны будут его соблюдать», – сказал он, передает ТАСС.

Зайберт добавил, что Берлин надеется на продление соглашения.

«Канцлер наверняка обсудит эту тему с украинским президентом», – подчеркнул представитель кабмина ФРГ.

Он также указал, что переговоры Германии и США по «Северному потоку – 2» продолжаются.

«Германия и США ведут с определенного времени переговоры по этой теме. Был обмен мнениями между советниками (канцлера ФРГ и президента США), эти переговоры продолжаются», – сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта.

В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.

Владимир Оленченко. Высказывания премьер-министров Литвы и Украины о том, что негативное влияние «Северного потока — 2» должно быть уменьшено, в целом адресованы американским коллегам. Об этом «Экономике сегодня» рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Позиция Украины и Литвы говорит о том, что они хотят показать свою преданность, повторяя то, что хотят услышать в США. Но, несмотря на все протесты, вторая линия трубопровода должна открыться уже в августе и газ сможет полноценно поступать в Европу уже к концу года, отметил эксперт.

Нельзя сказать, что у Литвы и Украины есть какое-то твёрдое обоснованное мнение о том, какую роль играет «Северный поток — 2» для Европы. Ведь ожидается, что не только одна Германия будет получать выгоду, — добавил Оленченко.

Основная мысль критиков трубопровода заключается в том, что этот проект подчинит Европу России. Оленченко подчёркивает, что эта идея зародились в США.

Американская сторона может разрабатывать очередной пакет санкций и с помощью Украины с Литвой пытаться генерировать отрицательное настроение в европейских кругах по отношению к «Северному потоку — 2» .Тем самым Киев и Вильнюс берут на себя роль стран, которые просто отрабатывают заранее прописанные роли. Но политических очков среди европейских коллег они не получат, уверяет эксперт.

С проектом газопровода «Северный поток — 2» вырастет влияние России в Европе. И с этим трудно не согласится, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев