Цены на еду в мире пошли вниз

В июне 2021 года цены на продовольствие в мире упали на 2,5%, хотя весь год росли. Об этом сообщила продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO). «Известия» опросили экспертов, скажется ли это на динамике цен на продукты в России.

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Больше всего в мире подешевело растительное масло, меньше — зерновые и молочные продукты. Дорожает сахар и мясо, отметили в ООН.

С большой долей вероятности коррекция цен продолжится, но допандемийных цен мы не увидим, — рассказал газете аналитик Андрей Верников.

По его словам, существовали временные факторы инфляции, например птичий грипп, который подорвал урожай в Европе, или нарушение логистики из-за пандемии коронавируса. Хотя устранение этих факторов и помогло приостановить рост цен, но постоянные причины уже никуда не уйдут.

Среди них — мягкая монетарная политика мировых центробанков, ведущая к росту инфляции, и прочие. Верников уверен, что мировые цены могут упасть максимум на 10%, но потом снова пойдут вверх.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин уверен, что в России можно ждать небольшую дефляцию на фоне нового урожая и мер по сдерживанию цен, принятых государством.

Цены в России напрямую зависят от мировых, считает аналитик Екатерина Косарева. Если упали мировые, вслед за ними пойдут вниз и внутрироссийские. Она объяснила, что в течение года наблюдался стремительный рост цен в РФ вслед за мировыми, потому что производителям выгоднее было продать товар за рубеж, чем оставлять в России.

Сейчас тенденция обратная. Значит, продавать продукцию за рубеж окажется не так выгодно, как на внутреннем рынке, и предложений станет больше. В условиях избыточного предложения неизменно падает цена, — сказала она.